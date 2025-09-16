Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία.

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος βέβαια εδώ και πολύ καιρό είχε πλήρη ταύτιση απόψεων με την κυβέρνηση.

Πρέπει να είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ένα στέλεχος έθεσε υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος στο οποίο ανήκε, δεν εξελέγη και τελικά δέκα χρόνια αργότερα παίρνει μεταγραφή για άλλο κόμμα!

Σύμφωνα δε με πληροφορίες ο κ. Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές, είτε στο Νότιο Τομέα Αθηνών είτε στην Αχαΐα.

Η μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ ανακοινώθηκε και επισήμως μετά από συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και στελέχη του κόμματος “Δημοκράτες”. Το οποίο ο κ.Λοβέρδος είχε ιδρύσει μετά την αποτυχία του να εκλεγεί στις εθνικές εκλογές του 2023, αλλά απέτυχε να μπει στην Ευρωβουλή στις ευρωεκλογές του 2024.

Μηνύματα Μητσοτάκη για ΝΔ με “ανοιχτές πόρτες”

“Καλωσορίζουμε στη ΝΔ τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα” δήλωσε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

“Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.”

Ενώ ο κ.Λοβέρδος από την πλευρά του δήλωσε: “Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα.”

Η αποτυχία εκλογής το 2023, η παραίτηση από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη αποτυχία στις ευρωεκλογές του 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Λοβέρδος δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής στις εκλογές του 2023 και είχε στη συνέχεια παραιτηθεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ και όλα τα όργανα του Κινήματος.

Πρώτα όμως είχε σπεύσει να ευχηθεί καλή επιτυχία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και αμέσως μετά να συναντηθεί με τον Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος φαίνεται πως ήταν και ο “προξενητής” της μεταγραφής του στη ΝΔ.

Στη συνέχεια ο κ.Λοβέρδος ίδρυσε το κόμμα “Δημοκράτες”, φιλοδοξώντας να πιάσει το όριο του 3%. Έλαβε όμως μόλις 1,45% στις ευρωεκλογές του 2024. Και έκτοτε φαίνεται ότι είχε εναποθέσει τις ελπίδες του σε μία μεταγραφή στη ΝΔ, η οποία και ήλθε σήμερα.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση και σχόλια προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ.Λοβέρδος ορίστηκε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Νομικής Σχολής του Univercity of Keel, ενός απο τα τέσσερα ιδιωτικά ΑΕΙ που έλαβαν άδεια λειτουργίας πρόσφατα. Πρύτανης της ίδιας σχολής είναι μάλιστα ο πρώην ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, Οδυσσέας Ζώρας.