Αντιμέτωπος με σφοδρή κριτική για την κατάσταση στο ΕΣΥ μετά το θάνατο της Λένας Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας κατέφυγε… στην τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει ότι δεν μπορεί κάθε νοσοκομείο να διαθέτει όλες τις κλινικές

Ο πρόωρος θάνατος της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ανέδειξε το γεγονός ότι στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο δεν υπάρχει νευρολογική κλινική και έφερε τον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, αντιμέτωπο με σφοδρή κριτική για την κατάσταση στο ΕΣΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε με ανάρτηση του στην κριτική εναντίον του, ενώ το Σισμανόγλειο εξέδωσε ανακοίνωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 34 Λένα Σαμαρά έχασε τη ζωή της.

Το Σάββατο δε ο υπουργός Υγείας επανήλθε με νεότερη ανάρτηση, προσφεύγοντας μάλιστα στην… τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει ότι δεν μπορεί κάθε νοσοκομείο να διαθέτει όλες τις κλινικές.

Απηύθυνε ειδικότερα σχετικό ερώτημα στο Chat GPT και παρέθεσε την απάντηση που έλαβε, καταλήγοντας: “Κοινώς δεν είναι αποτυχία του ΕΣΥ ότι το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική καθώς δεν μπορεί να έχει τα πάντα. Οπουδήποτε στον κόσμο αναλόγως του περιστατικού έχουμε διακομιδές από το ένα στο άλλο Νοσοκομείο, εάν οι γιατροί κρίνουν ότι χρειάζεται. Μην βλέπετε παντού το κακό!”

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε δε ότι το Σισμανόγλειο “δεν είναι ότι είχε κάποτε νευρολογική κλινική και έκλεισε επί θητείας μου, δεν είχε ποτέ”. Σημείωσε επίσης ότι αφορμή για τη νεότερη ανάρτηση του στάθηκαν βίντεο στο YouTube, τα οποία τον κατηγορούν για την έλλειψη νευρολογικής κλινικής στο Σισμανόγλειο.

Η πλήρης ανάρτηση του κ.Γεωργιάδη:

Λόγω του πρόσφατου τραγικού γεγονότος ξεκίνησε μία -έντονη- δημόσια συζήτηση του γιατί να μήν έχει το «Σισμανόγλειο» και Νευρολογική κλινική (ποτέ δεν είχε παρεπιπτόντως δεν είναι ότι είχε κάποτε και έκλεισε επί θητείας μου, δεν είχε ποτέ) και να πρέπει να μεταφέρονται οι ασθενείς από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο κλπ οι απόψεις αυτές προφανώς προέρχονται και από ανθρώπους που έχουν πολιτικά κίνητρα να βλέπουν στα πάντα την αποτυχία του ΕΣΥ, αλλά δέχομαι ότι κάποιοι κυρίως από άγνοια, καλόπιστα πάντως εγείρουν τέτοιου τύπου αντιρρήσεις. Για να μην αντιδικούμε λοιπόν πάνω στα απολύτως προφανή και παγκοσμίως αποδεκτά, έθεσα το σχετικό ερώτημα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και έλαβα την σχετική απάντηση ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία όλες τις κλινικές. Το λέω διότι είδα και κάποια βίντεο στο YouTube που με κατηγορούν και για αυτό (αφού φυσικά εγώ φταίω για όλα):

«Είναι σύνηθες παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα τα Νοσοκομεία να έχουν όλες τις κλινικές ή χωρίζονται σε κέντρα αναφοράς ανάλογα με την ασθένεια;»

«Δεν είναι σύνηθες — ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς — κάθε νοσοκομείο να διαθέτει όλες τις κλινικές και όλες τις ιατρικές εξειδικεύσεις.

Η οργάνωση του νοσοκομειακού χάρτη βασίζεται σχεδόν παντού στην αρχή της εξειδίκευσης και της διαβάθμισης των υπηρεσιών.

Διεθνώς

Τα περισσότερα συστήματα υγείας (π.χ. ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία) διακρίνουν τα νοσοκομεία σε κατηγορίες:

1.Γενικά νοσοκομεία

•Καλύπτουν βασικές και επείγουσες ειδικότητες (παθολογική, χειρουργική, καρδιολογική, παιδιατρική κ.λπ.).

•Συνήθως εξυπηρετούν μια γεωγραφική περιοχή.

2.Εξειδικευμένα κέντρα / κέντρα αναφοράς

•Εστιάζουν σε μία ή λίγες ασθένειες ή σε συγκεκριμένες τεχνικές (π.χ. ογκολογικά, καρδιοχειρουργικά, νευροχειρουργικά κέντρα).

•Διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό που δεν είναι πρακτικό ή οικονομικό να υπάρχει παντού.

3.Πανεπιστημιακά νοσοκομεία / τριτοβάθμια κέντρα

•Προσφέρουν όλες σχεδόν τις εξειδικεύσεις, συνδυάζοντας περίθαλψη, εκπαίδευση και έρευνα.

•Λειτουργούν συχνά ως εθνικά κέντρα αναφοράς για σπάνια ή πολύπλοκα περιστατικά.

Στην Ελλάδα

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) λειτουργεί με παρόμοιο μοντέλο:

•Νοσοκομεία περιφερειακών ενοτήτων (δευτεροβάθμια περίθαλψη)

Καλύπτουν τις βασικές ειδικότητες και τα συνήθη περιστατικά της περιοχής τους.

Παράδειγμα: Νοσοκομείο Ρόδου, Νοσοκομείο Κοζάνης.

•Πανεπιστημιακά και μεγάλα αστικά νοσοκομεία (τριτοβάθμια περίθαλψη)

Συγκεντρώνουν κλινικές υψηλής εξειδίκευσης (μεταμοσχεύσεις, παιδοκαρδιοχειρουργική, εξειδικευμένη ογκολογία, σπάνιες επεμβάσεις).

Παράδειγμα: «Αττικόν», «Ευαγγελισμός», «Παπανικολάου».

•Κέντρα αναφοράς ανά νόσημα

Υπάρχουν επίσημα ή άτυπα, π.χ.

•«Άγιος Σάββας» → Ογκολογία

•«Ωνάσειο» → Καρδιοχειρουργική

•«Αγία Σοφία» → Παιδοκαρδιολογία

•«ΑΧΕΠΑ» → Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών

Λόγοι που δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία όλες τις κλινικές

•Κόστος εξοπλισμού και συντήρησης (π.χ. γραμμικοί επιταχυντές για ακτινοθεραπεία).

•Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε μικρές περιοχές.

•Συγκέντρωση εμπειρίας: Οι σπάνιες και περίπλοκες παθήσεις αντιμετωπίζονται καλύτερα σε κέντρα με μεγάλο αριθμό περιστατικών.

•Ορθολογική κατανομή πόρων ώστε να μην υπάρχει σπατάλη»

Κοινώς δεν είναι αποτυχία του ΕΣΥ ότι το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική καθώς δεν μπορεί να έχει τα πάντα. Οπουδήποτε στον κόσμο αναλόγως του περιστατικού έχουμε διακομιδές από το ένα στο άλλο Νοσοκομείο, εάν οι γιατροί κρίνουν ότι χρειάζεται.

Μήν βλέπετε παντού το κακό!