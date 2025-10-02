Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα

Από τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Λέων ΙΔ έγινε δεκτός στο Βατικανό ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στο πλαίσιο ειδικής αποστολής.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έγινε δεκτός στο Βατικανό από τον Πάπα Λέοντα, σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης σημασίας, στο πλαίσιο ειδικής αποστολής που διοργανώθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της σπάνιας επίσκεψης ανήκει από κοινού στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Πρόεδρο της Επιτροπής του ΕΛΚ για τον Διαθρησκευτικό Διάλογο και στον Πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, η οποία έτυχε θερμής αποδοχής από την Αγία Έδρα.

Ο κ. Μεϊμαράκης, στην κατ’ ιδίαν συζήτησή τους, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στην επικείμενη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ποντίφικα στη Νίκαια της Τουρκίας, η οποία όπως επισήμανε “αποτελεί ένα οικουμενικό σύμβολο ενότητας, συμφιλίωσης και ελπίδας σε έναν τόσο φορτισμένο τόπο όπως η Νίκαια, που αναδεικνύει τη θρησκευτική διπλωματία ενάντια στη σύγκρουση πολιτισμών και λειτουργεί ως αντίβαρο στον φανατισμό και στον θρησκευτικό ανταγωνισμό”

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με τη συμμετοχή των μελών του Προεδρείου του ΕΛΚ.

Στο πλαίσιο αυτής, συζητήθηκαν ζητήματα παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η ειρήνη, η μετανάστευση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάγκη προώθησης το διαθρησκευτικού διαλόγου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Χριστιανοδημοκρατίας ως θεμέλιου λίθου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, στο πλαίσιο του κοινού αγώνα για έναν κόσμο με περισσότερη ειρήνη, αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και σεβασμό στον άνθρωπο.

Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν και με τον Καρδινάλιο Υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος συμβολικά ασκεί καθήκοντα Πρωθυπουργού, με την συζήτησή τους να εστιάζει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας.