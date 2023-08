Οι διακοπές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη βίλα Μητσοτάκη στα Χανιά και οι εύλογες αντιδράσεις

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές ως καλεσμένη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φιλοξενήθηκε στα Χανιά από τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του σε ιδιωτική επίσκεψη διάρκειας τριών ημερών. Η Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν και ο σύζυγός της Γερμανός γιατρός, Χάικο φον ντερ Λάιεν, φιλοξενήθηκαν στη βίλα Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι, έφαγαν με το πρωθυπουργικό ζεύγος, ενώ βρέθηκαν και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων όπου και πόζαραν μαζί.

Το σχετικό καρέ δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα, zarpanews.

Η όλη επίσκεψη προκάλεσε αντιδράσεις στις Βρυξέλλες εξ αρχής, όπως είχε τονίσει το Playbook του Politico. Αυτό διότι η πρόεδρος της Κομισιόν είχε επιλέξει να παραμείνει σιωπηλή το προηγούμενο διάστημα μπροστά στο πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, το οποίο ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και έναντι των υποκλοπών στην Ελλάδα, κάτι που βέβαια δεν έπραξε στην περίπτωση Όρμπαν.

Η Ολλανδή ευρωβουλευτής Sophie in ’t Veld καυτηρίασε τα παραπάνω, κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Sophie in ’t Veld είναι άλλωστε μέλος της Επιτροπής PEGA που διερευνά τις υποκλοπές σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μάλιστα, μιλώντας στο Politico η in ’t Veld υποσχέθηκε να συνεχίσει την άσκηση πίεσης στο Ευρωκοινοβούλιο για την επίσκεψη φον ντερ Λάιεν, καλώντας εκ μέρους της σε συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το θέμα.

Οι διακοπές της στην Ελλάδα ήταν μια "σοβαρή παραβίαση της πολιτικής ουδετερότητας", τονίζει η ευρωβουλεύτρια, σημειώνοντας πως η στάση της ακολουθεί τη λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών. "Παραθερίζει στη βίλα ενός ηγέτη βάζοντας σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του θεσμού που εκπροσωπεί", δήλωσε η Sophie in ’t Veld για τις διακοπές της φον ντερ Λάιεν. Τόνισε πως δέχθηκε τη φιλοξενία Μητσοτάκη, χωρίς όμως να έχει πάρει θέση νωρίτερα για το λογισμικό Predator και τη χρήση του στην Ελλάδα, αλλά και για τις κατηγορίες για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών στη θάλασσα και την έρευνα για το ναυάγιο της Πύλου.

"Υπάρχει μια σκοπιμότητα στις πράξεις της προέδρου της Κομισιόν όταν μιλάμε για ζητήματα που σχετίζονται με την Ελλάδα και τους χειρισμούς της κυβέρνησής της", έγραψε η Sophie in 't Veld στο Twitter.

Θυμίζουμε άλλωστε πως ενώ η πρόεδρος ουδέποτε πήρε θέση για τις υποκλοπές στην Ελλάδα, τελικά με καθυστέρηση έξι μηνών και μετά από πολλαπλά αιτήματα ο Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη Ντιντιέ Ρέιντερς είχε απαντήσει αόριστα πως "η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το ζήτημα και να συλλέγει πραγματικά και νομικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, και θα αξιολογήσει το ζήτημα υπό το πρίσμα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών". Η Επιτροπή PEGA δια της εισηγήτριας της Sophie in ’t Veld διαπίστωνε προσπάθειες συγκάλυψης του σκανδάλου, ζητώντας να αντιμετωπιστεί θεσμικά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Από την πλευρά της η Κομισιόν απάντησε επισήμως για το τριήμερο στην Κρήτη πως επρόκειτο για ένα "ιδιωτικό ταξίδι που συντάσσεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής".

Σημειώνεται πως η ίδια η Κομισιόν αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ανεξάρτητη έρευνα για τον ρόλο των ελληνικών Αρχών στο ναυάγιο της Πύλου, παρά την πίεση από διεθνείς ΜΚΟ. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, έχει ζητήσει από τις αρχές που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος να τηρηθεί απολύτως η μυστικότητα των ερευνών. Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Μεσόγειο, ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. Αναμένεται ακόμη το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης έκθεσης που θα συντάξει η Frontex.

