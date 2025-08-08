Οι βουλευτές της ΝΔ δεν θέλουν να “πληρώσουν” τη Σεμερτζίδου

H έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενη εμπλοκή της πολιτεύτριας της ΝΔ στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει σε αμηχανία το Μαξίμου, ενώ γαλάζιοι βουλευτές ζητούν να ελέγχονται καλύτερα οι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια.

Δεν κλείνει πολιτικά και επικοινωνιακά η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ για τη Νέα Δημοκρατία, παρά την απόρριψη των προτάσεων της αντιπολίτευσης για προανακριτική και την επιλογή της οδού μίας εξεταστικής σε βάθος χρόνου.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για ενδεχόμενη εμπλοκή της πολιτεύτριας της ΝΔ, Καλλιόπης Σεμερτζίδου και ανθρώπων του στενού της οικογενειακού περιβάλλοντος, φέρνει σε αμηχανία το Μαξίμου. Ωστόσο δεδομένου ότι η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται με αφορμή δημοσίευμα και η κ.Σεμερτζίδου επί του παρόντος δεν είναι ελεγχόμενη ή κατηγορούμενη, δεν έχει δρομολογηθεί επί του παρόντος η διαγραφή της και από μέλος της ΝΔ.

Η κ.Σεμερτζίδου υπέβαλε πάντως στον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα πριν από τρεις ημέρες την παραίτηση της από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του κυβερνώντος κόμματος. Δήλωσε όμως ότι παραμένει ενεργό μέλος του κυβερνώντος κόμματος, κάνοντας λόγο για μία άδικη και στοχευμένη επίθεση εναντίον της.

Σημειωτέον ότι κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι η κ.Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια το 2019, αλλά κόπηκε από τα ψηφοδέλτια το 2023, γιατί όπως έλεγαν η συμπεριφορά της δεν ταίριαζε με το ήθος που ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα που πυροδότησε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η κ.Σεμερτζίδου και συγγενικά της πρόσωπα φέρονται να έχουν λάβει συνολικές επιδοτήσεις ύψους περίπου 2,5 εκατομμύριων ευρώ.

Εφόσον τελικώς ελεγχθεί και βρεθεί κατηγορούμενη, προφανώς και θα επανεξεταστεί η λήψη και επιπλέον πειθαρχικών μέτρων σε βάρος της από τη ΝΔ. Σε κάθε περίπτωση, λένε γαλάζια στελέχη, τίθεται ένα ζήτημα συμπεριφοράς και lifestyle της πολιτεύτριας.

Εν τω μεταξύ όμως, στο γαλάζιο παρασκήνιο επικρατεί μουρμούρα. Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτύρονται ότι δεν γίνεται να την πληρώσουν όλοι μαζί για τις συμπεριφορές ορισμένων στελεχών. Διότι δέχονται ήδη κριτική από ψηφοφόρους τους, που ζητούν να “πέσουν κεφάλια”. Δεν θα είναι επομένως εύκολος αυτός ο Δεκαπενταύγουστος για τους βουλευτές που θα πρέπει να απαντούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Κεραυνοί” Μαρκόπουλου για Σεμερτζίδου

Το κλίμα που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ εξέφρασε γλαφυρά ο βουλευτής Β Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

“Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ για την κάθε κυρία Σεμερτζίδου ή για το life style το οποίο είχε στη διάρκεια της άσκησης των κομματικών της καθηκόντων. Είμαστε κάτι διαφορετικό, ο καθένας πολιτεύεται με το δικό του τρόπο”, δήλωσε ο κ.Μαρκόπουλος στα Παραπολιτικά FM.

“Εγώ και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου ο τρόπος με τον οποίο ζούμε είναι συγκεκριμένος και μετρήσιμος και για αυτό το λόγο τόσα χρόνια δεν έχουμε ενστάσεις, η κα Σεμερτζίδου είχε επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν αισθάνομαι όμως την ανάγκη να απολογούμαι για τέτοια στελέχη”, συνέχισε και πρόσθεσε:

“Επειδή έρχονται και οι εσωκομματικές μας εκλογές, οι βουλευτές ή οι πολιτευτές πριν ενταχτούμε στα ψηφοδέλτια έχουμε έναν τρόπο, τουλάχιστον κομματικά, να ελεγχόμαστε θεωρώ ότι κάποια μεσαία στελέχη τα οποία πληγώνουν την παράταξη συχνά με συμπεριφορές θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ελεγχθούν και αυτά πριν διεκδικήσουν τις νομαρχιακές και δημοτικές μας οργανώσεις. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι από τέτοια στελέχη και τις συμπεριφορές τους εμείς καλούμαστε ως βουλευτές ή οι υπουργοί μας να απολογούμαστε.”

Ο βουλευτής Β Πειραιά αναφερόταν ειδικότερα στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νομαρχιακών επιτροπών και των αιρετών συνέδρων της ΝΔ. Το συνέδριο βέβαια αναβάλλεται όπως όλα δείχνουν για την άνοιξη του 2026, ωστόσο οι διαδικασίες θα πρέπει να αρχίσουν το φθινόπωρο και ταυτόχρονα και οι διεργασίες για τα ψηφοδέλτια. Διότι ακόμη και εφόσον οι εκλογές πραγματοποιηθούν κανονικά το 2027, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ξεκινήσουν τον προεκλογικό τους αγώνα, καθώς ένας χρόνος δεν είναι πολύς καιρός.

Που ποντάρει η κυβέρνηση στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην κυβέρνηση πάντως θεωρούν ότι αυτό που θα κρίνει τις εντυπώσεις στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κατά πόσον θα πιαστούν με … τη γίδα στην πλάτη όσοι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις και θα κληθούν να τις επιστρέψουν.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εκτίμησε ότι έως το τέλος Αυγούστου θα υπάρχει εικόνα για αρκετές περιπτώσεις από τα “μεγάλα ψάρια” του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Όποιοι και αν είναι εμπλεκόμενοι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση. Ήδη γίνεται ένας αυστηρός και γρήγορος έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά προτεραιότητα σε εκείνους που έπαιρναν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις”, δήλωσε μάλιστα ο κ.Χατζηδάκης (Real FM).

Υποστήριξε επίσης ότι η εξεταστική, που θα ξεκινήσει τις εργασίες της το φθινόπωρο, δεν θα συγκαλύψει κανέναν. “Εαν υπάρξουν στοιχεία θα ήταν πολιτικά ανόητο από την κυβέρνηση να προσπαθήσει να κρύψει κάτι που θα έβλεπε όλος ο κόσμος”, τόνισε.