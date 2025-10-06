Παπασταύρου: Οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου δεν διαταράσσονται από το καλώδιο

Σαφές μήνυμα για τις αδιατάρακτες σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, παρά την ασυμφωνία των τελευταίων ημερών για την ηλεκτρική διασύνδεση, έστειλε ο υπουργός Ενέργειας.

Για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μίλησε το πρωί της Δευτέρας (10/06) ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, λίγες ώρες μετά τη σκληρή δήλωση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, με την οποία χαρακτήρισε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ως εκβιαστή τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, δήλωση που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης,

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο OPEN, ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για “διαρκή αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την Κύπρο”, τονίζονταςς πως το έργο “σκοντάφτει στη διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του” από την κυπριακή πλευρά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως “η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζει, λειτουργεί θεσμικά”, τόνισε ότι είναι αναγκαίο “να αρθούν όλες οι επιφυλάξεις και οι εκκρεμότητες”, ενώ ξεκαθάρισε πως “οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου δεν πρόκειται να επηρεαστούν από ένα έργο”.

“Καταρχάς, οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου είναι αδιάρρηκτες. Είναι θεμέλιο του Ελληνισμού και έκφραση ενότητας, είναι υπεράνω από οποιοδήποτε έργο“ ξεκαθάρισε, αρχικά, ο κ. Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, τόνισε πως πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο “θα βάλει τέλος στην απομόνωση της Κύπρου” και “θα συμβάλει στη μείωση των τιμών”, ενώ υπενθύμισε ότι συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. “Για να το χρηματοδοτεί η ΕΕ, το θεωρεί προφανώς οικονομικά βιώσιμο”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι το έργο έχει ήδη κοστίσει 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατέβαλε ο ΑΔΜΗΕ, προσθέτοντας όμως ότι “λαμβάνουμε διαρκώς αντικρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά”. Όπως είπε, ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί εξαρχής τη βιωσιμότητα του έργου, επικαλούμενος δύο μελέτες.

Υπενθύμισε ότι πέρυσι Ελλάδα και Κύπρος υπέγραψαν σχετικό πλαίσιο, αλλά “το έργο κολλάει σε μια διαρκή αμφισβήτηση”. Τόνισε, επίσης, ότι το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι: “Η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει θεσμικά”.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να εφαρμόσει αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, γεγονός που “δημιουργεί εμπόδια”, όπως είπε. Υπενθύμισε ότι ο ΑΔΜΗΕ αγόρασε το έργο πριν από δύο χρόνια, αλλά “η άδεια δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί”.

“Για να προχωρήσει το έργο, είναι αναγκαία συνθήκη να αρθούν όλες οι επιφυλάξεις και οι αμφισβητήσεις για τη βιωσιμότητά του και, επίσης, να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα”, πρόσθεσε.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η εικόνα που φτάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ερωτήματα, ενώ είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες. “Σε δέκα μέρες, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, θα συζητήσω το θέμα με τον Κύπριο ομόλογό μου. Στόχος είναι να λυθούν όλες οι εκκρεμότητες. Η Επιτροπή θέλει να γίνει το έργο”, τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε για ακόμη μια φορά ότι “οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου δεν διαταράσσονται από ένα έργο”, αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι οι ενστάσεις της Λευκωσίας δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο στην ολοκλήρωσή του.

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ξεκαθαρίζοντας πως οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου είναι ισχυρότερες από ποτέ.

“Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως”, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι “οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως”.

“Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον ΄Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα” υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι “αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα”.