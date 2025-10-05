Νέες εντάσεις για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πυρά Λευκωσίας κατά ΑΔΜΗΕ

Δημοσίευμα κυπριακής εφημερίδας αναφέρει πως ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε ένσταση για τα κόστη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Διαψεύδει ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Νέα διαμάχη φαίνεται να ξεσπά γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με αφορμή δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε ένσταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εναντίον της απόφασής της, με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2024, να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025. Πληροφορίες που επικαλείται το κυπριακό μέσο φέρουν τον ΑΔΜΗΕ να διεκδικεί να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν ολοκληρωθεί το έργο.

Επί της ουσίας, γράφει ο «Φιλελεύθερος», ο ΑΔΜΗΕ επιχειρεί να ανατρέψει το Πλαίσιο Συμφωνίας που είχε υπογραφεί από τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας τον Ιούλιο του 2024, το οποίο προβλέπει πως η Κύπρος δεν θα πληρώνει στο στάδιο της κατασκευής του έργου όλα τα έξοδα που γίνονται (κάτι που θα κάνει η Ελλάδα), αλλά μόνο 25 εκατ. τον χρόνο, για την περίοδο 2025-2029. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες θα πληρωθούν σταδιακά από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού στην Κύπρο (με αναλογία 63-37%), μετά τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σημειώνεται πως, προ ημερών Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης είχαν στείλει μήνυμα προσήλωσης στο έργο, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η τεταμένη κατάσταση του προηγούμενου διαστήματος, κατά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη.

«Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου», αναφερόταν σχετικά σε κοινή δήλωση.

“Ο ΑΔΜΗΕ δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει”, λέει ο ο Χριστοδουλίδης

«Η κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», υπογράμμισε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς σχετικά με το δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας.

«Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην ελληνική και την κυπριακή Κυβέρνηση. Να αναφέρω ότι πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και μάλιστα εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση», τόνισε.

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχόλιο ότι μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι η ελληνική Κυβέρνηση, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι δεν είναι η ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές που στέλνει ο ΑΔΜΗΕ, και πως με την ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, τις υποχρεώσεις του καθενός και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον ίδιο μετά τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ

Με ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει το δημοσίευμα κάνοντας λόγο για αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ:

“Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη”.