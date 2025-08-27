Παραστατίδης για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: “Το ψέμα ταξιδεύει… αλλά η αλήθεια φτάνει πάντα”

Σε δήλωση για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια προέβη ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

“Όσο το κυβερνητικό αφήγημα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια καταρρέει τόσο οι αντιδράσεις της κυβέρνησης γίνονται νευρικές, επιθετικές, σπασμωδικές”, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, με τίτλο “Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Το ψέμα ταξιδεύει… αλλά η αλήθεια φτάνει πάντα”.

Αναφέρει ότι “οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κακοποιούν κάθε φορά την αλήθεια, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, παραπλανούν την κοινή γνώμη”. Αρχικά, παραπέμπει στις δηλώσεις του ότι “πρώτον, από αυτήν τη διαδικασία, την οποία και το ΠΑΣΟΚ παραδέχεται, φαίνεται ότι είχαμε δίκιο όταν λέγαμε ότι θέσαμε τα πιο αυστηρά κριτήρια και ότι δεν είναι μια διαδικασία “μπάτε σκύλοι αλέστε…”, για να τονίσει πως “η κυβέρνηση αφού δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την μετατροπή της διαδικασίας σε απολύτως προσχηματική, μετά και από συνεχείς παρεμβάσεις μας και την άσκηση τεκμηριωμένου κοινοβουλευτικού ελέγχου, επικαλείται τώρα τα “αυστηρά” κριτήρια”.

Ωστόσο ρωτά πότε η κυβέρνηση θα απαντήσει “στα εκκρεμή εδώ και 45 ημέρες ερωτήματα που θέσαμε με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την υπουργό Παιδείας”. Ρωτά “γιατί η κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει και να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα” και αν υπάρχει κάτι που δεν θέλει να αποκαλύψει.

Αφού αναφέρεται στο “πώς ξεχείλωσαν τα “αυστηρά κριτήρια”, ο κ. Παραστατίδης σημειώνει επιπλέον ότι “δεν ήρθαν ασφαλώς νέα Πανεπιστήμια (πλην του Λευκωσίας) πολύ περισσότερο δεν ήρθαν το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Κολούμπια που πρωταγωνιστούσαν στο κυβερνητικό παραμύθι”, αλλά “πανεπιστημιοποιήθηκαν” τα κολέγια.

Προσθέτει μεταξύ άλλων ότι “ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολογεί ότι η Σορβόνη (με το ένα ν) δεν θα έρθει και μαζί της και άλλα αρκετά “Πανεπιστήμια”” και σχολιάζει: “Μα δεν ήταν αυτή η Σορβόνη για την οποία ο προηγούμενος υπουργός Παιδείας έλεγε: “διαδέχθηκε το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, γνωστού ευρέως ως Πανεπιστημίου της Σορβόννης”;”.

Ο κ. Παραστατίδης παραθέτει μεταξύ άλλων και δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι “θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πανεπιστήμια που τώρα θα πει η ΕΘΑΑΕ ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Τα υπόλοιπα θα φύγουν; Όχι. Θα πρέπει να βελτιώσουν αυτά τα οποία θα επισημάνει η Ανεξάρτητη Αρχή, να επικαιροποιήσουν τους φακέλους τους και στη συνέχεια θα λειτουργήσουν και αυτά”. Ως προς αυτή ρωτά “πού τα ξέρει και τα ομολογεί αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ότι δεν θα φύγουν, ότι θα βελτιώσουν αυτά που τους ζητά η αρχή, ότι θα λειτουργήσουν στη συνέχεια… Θέλει να πει και σε εμάς και στον κόσμο που τον ακούει;”. Προσθέτει ότι “ο νόμος πάντως σε αυτό τουλάχιστον το σημείο είναι σαφής: Οι άδειες δίνονται άπαξ στο έτος, το εάν θα υποβάλουν για το επόμενο έτος αίτηση τα κομμένα ή και άλλα ΝΠΠΕ εμείς -προφανώς όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- δεν είναι δυνατόν να το ξέρουμε”.

Καταληκτικά υποστηρίζει ότι “η κυβέρνηση επένδυσε σε ένα αφήγημα που καταρρέει με κρότο: ούτε τα κορυφαία πανεπιστήμια ήρθαν, οι εκπτώσεις στην διαδικασία αδειοδότησης αποκαλύφθηκαν και δεν επέτρεψαν τη μεταμόρφωση συλλήβδην όλων των κολεγίων σε Πανεπιστήμια. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί την απογύμνωση μιας δήθεν μεταρρύθμισης, που δεν υπηρετεί την ποιότητα, αλλά μόνο την διευθέτηση συμφερόντων”.