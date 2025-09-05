Παραστατίδης: “Σόου Ποτέμκιν” η επίσκεψη Γεωργιάδη στο Κιλκίς

Για ένα “δωρεάν σόου οφθαλμαπάτης” κάνει λόγο ο Στέφανος Παραστατίδης, σχολιάζοντας την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Κιλκίς.

Σκωπτικά σχολιάζει ο Στέφανος Παραστατίδης την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Κιλκίς, από την οποία ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε και βίντεο στα social media.

Σε ανάρτησή του, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάνει λόγο για «μαγική εικόνα» που προσπάθησε να παρουσιάσει ο κ. Γεωργιάδης, καθώς –όπως καταγγέλλει– δεν κλήθηκε κανένας θεσμικός εκπρόσωπος των εργαζομένων, ενώ η κατάσταση των υποδομών και η υποστελέχωση του νοσοκομείου απέχουν πολύ από την ειδυλλιακή εικόνα του βίντεο.

Η ανάρτηση του Στέφανου Παραστατίδη:

*Σαν τον κλέφτη

Η επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώθηκε για την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου. Προ διημέρου, αποφασίστηκε η ακύρωσή της. Τελικά, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε χθες το νοσοκομείο στα κρυφά, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση και σε απολύτως αποστειρωμένο κομματικό περιβάλλον.

Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε σε βίντεο-ανάρτηση μία μαγική εικόνα συνάντησης και συζήτησης με τους συλλόγους εργαζομένων αλλά και την εικόνα ενός σύγχρονου σε υποδομές νοσοκομείου χωρίς καμία δυσλειτουργία.

Ας δούμε, όμως, την πραγματικότητα:

Πρόεδρος εργαζομένων Νοσοκομείου Κιλκίς: Δεν καλέστηκε.

Πρόεδρος εργαζομένων Νοσοκομείου Γουμένισσας: Δεν καλέστηκε.

Πρόεδρος Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς: Δεν καλέστηκε.

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς και β’ Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου: Δεν καλέστηκε.

Επί της ουσίας, δεν καλέστηκε κανένας θεσμικός φορέας. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί; Δεν είναι μέλη ή στελέχη της ΝΔ.

Ως προς τις υποδομές του νοσοκομείου, τα συμπληρωματικά έργα υποδομής δεν μπορούν να αποκρύψουν ότι το νοσοκομείο Κιλκίς είναι κτίριο του 1936! Μάλιστα, το Κιλκίς παραμένει ο μοναδικός νομός της Κεντρικής Μακεδονίας χωρίς καινούργιο νοσοκομείο. Για το ζήτημα αυτό, πέραν της πολιτικής αντιπολίτευσης (έχουμε αναδείξει το θέμα ως ΠΑΣΟΚ με κάθε τρόπο, ακόμη και με διακριτές εκδηλώσεις), έχει υπάρξει ισχυρή αντίδραση και οργανωμένο αίτημα και από την κοινωνία των πολιτών.

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό; Υποστελέχωση παντού, κλινικές που λειτουργούν οριακά, ειδικότητες που αγνοούνται, Μονάδες που εξαγγέλθηκαν αλλά ποτέ δεν λειτούργησαν (βλ. Μ.Ε.Θ, Μ.Α.Φ., Μαστογράφος). Οι ιατροί που υπηρετούν είναι 51 (89 οργανικές θέσεις), με την Παθολογική Κλινική να έχει τεράστια προβλήματα μένοντας με 4 ιατρούς που κάνουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το ακτινολογικό, επίσης και το αναισθησιολογικό είναι ανεπαρκώς στελεχωμένα, καθώς έχουν μείνει με 2 ιατρούς το καθένα αντίστοιχα, ενώ ο αξονικός τομογράφος δεν υποστηρίζει με επάρκεια 24ώρου τις κλινικές, με μείζον πρόβλημα κυρίως στα περιστατικά της χειρουργικής κλινικής.

Η περιοδείες του κ. Γεωργιάδη στα νοσοκομεία της χώρας θυμίζουν πολύ τον υπουργό της ρωσικής αυτοκρατορίας Γκριγκόρι Ποτέμκιν, ο οποίος έστηνε προσόψεις σπιτιών που αναπαριστούσαν χωριά, στην Κριμαία, στις όχθες του Δνείπερου ποταμού. Όταν η αυτοκράτειρα Αικατερίνη επισκέφθηκε το 1787 την περιοχή, έμεινε απολύτως ικανοποιημένη βλέποντας όμορφα χωριά και ευτυχισμένους χωρικούς που χαιρετούσαν το τρένο, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν προσόψεις ενός σκηνικού ενώ οι υποτιθέμενοι χωρικοί ήταν στρατιώτες με ανάλογα ρούχα.

Βέβαια, οι κάτοικοι του Κιλκίς δεν είναι στρατιώτες που περιμένουν να λήξει η θητεία τους· θα μείνουν και αύριο στον τόπο τους, αντιμετωπίζοντας τα ίδια μεγάλα προβλήματα των υγειονομικών δομών της χώρας. Όσους λωτούς κι αν μοιράζει αυτή η κυβέρνηση, σίγουρα θα τους μείνει αλησμόνητο το δωρεάν σόου της οφθαλμαπάτης από τον κ. Γεωργιάδη.