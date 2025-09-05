ΠΑΣΟΚ: H “Μαύρη Βίβλος” της διακυβέρνησης της ΝΔ για τη δημοκρατία – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

LIVE η τελευταία συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της ανάδειξης της “Μαύρης Βίβλου” της διακυβέρνησης της ΝΔ, με τίτλο “6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών”.

Tην τέταρτη συνέντευξη Τύπου με σκοπό την ανάδειξη της “Μαύρης Βίβλου” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παραθέτει σήμερα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η τελευταία της σειράς των θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου φέρει τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών» και ομιλητές θα είναι οι εξής: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχος

Δείτε LIVE τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος ανέλυσαν και αποτίμησαν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.

Υπό τον τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε να σκιαγραφήσει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αναδεικνύοντας τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις και τις στρεβλώσεις της περιόδου 2019-2025.

Όλες οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επί της Χαριλάου Τρικούπη 50.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη

Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες

Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η «ανθεκτική» Ελλάδα που παραδίδετε.

Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών

Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη, Π. Βλάχος