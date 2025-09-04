ΠΑΣΟΚ: Η “Μαύρη Βίβλος” της ΝΔ για την πολιτική προστασία

Ολοκληρώθηκε η τρίτη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της παρουσίασης της “Μαύρης Βίβλου” των 6 χρόνων διακυβέρνησης της ΝΔ.

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της ανθεκτικότητας της χώρας (πολιτική προστασία, κλιματική κρίση, περιβάλλον), παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη από τις συνολικά τέσσερις συνεντεύξεις Τύπου που πραγματοποιεί έως και αύριο, Παρασκευή.

Τις παρουσιάσεις των κυβερνητικών πεπραγμένων στα παραπάνω πεδία, υπό το γενικό τίτλο: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε. Να η “ανθεκτική” Ελλάδα που παραδίδετε», έκαναν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Πουλάς, ο γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χάλαρης, και ο γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος του κόμματος, Παναγιώτης Δημόπουλος. Επισημαίνεται ότι ο υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, απουσιάζει σε προγραμματισμένη αποστολή της Βουλής στο Σεράγεβο.

«Η κυβέρνηση δεν έχει να επιδείξει κάποιο ιδιαίτερο έργο στα 6 χρόνια της θητεία της στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάθε φορά βλέπουμε τις ίδιες δηλώσεις και υποσχέσεις», σχολίασε εισαγωγικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Είπε ότι όμως «υπάρχουν ευθύνες για όσα έχουν συμβεί: Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα κονδύλια για την πρόληψη, για τα drones, για τα ερευνητικά κέντρα δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε». Πρόσθεσε ότι «η νέα εποχή της κλιματικής απειλής απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά» και «πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη». «Έξι χρόνια θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη το σύστημα παραμένει το ίδιο δαιδαλώδες, δύσκαμπτο και χωρίς ενιαίο σχέδιο. Η κατανομή των πόρων που έχει επιλέξει την κυβέρνηση είναι βαθιά προβληματική, ελάχιστα για την πρόληψη, πολλαπλάσια για την καταστολή», υποστήριξε. Είπε ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν έγιναν οι απαραίτητες επενδύσεις συνεργασίας στην εκπαίδευση, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, δεν υπάρχει νέος σχεδιασμός κράτους-αυτοδιοίκησης-πανεπιστημίου και ιδιωτικού τομέα, δεν δόθηκε η απαραίτητη προτεραιότητα στην έρευνα. «Η αποκατάσταση καθυστερεί ακόμα υπερβολικά, οι πολίτες περιμένουν μήνες είτε χρόνια.

Ανέφερε ότι παράλληλα «η εξαετία Μητσοτάκη περιγράφεται από μία πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης της υδατικής κρίσης και της ξηρασίας. Η λειψυδρία στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές γίνεται απειλητική. Αφορά τη ζωή μας την οικονομία την κοινωνική συνοχή».

Ο κ. Τσουκαλάς προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένα ενιαίο σύγχρονο εθνικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας βασισμένο στην πρόληψη, την έγκυρη αντιμετώπιση, τη δίκαιη αποζημίωση, την ουσιαστική αποκατάσταση αλλά και ένα σχέδιο αντιμετώπισης της υδατικής κρίσης.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδώσει την αποτυχία αποκλειστικά στην κλιματική κρίση και την ατομική αμέλεια», ανέφερε ο Ανδρέας Πουλάς. Αναφέρθηκε σε αναποτελεσματικότητα των μέσων, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι έχουν δαπανηθεί πάνω από 600 εκατ. ευρώ από το 2020 µέχρι σήµερα σε µισθώσεις εναέριων µέσων και drones χωρίς επιχειρησιακό σχεδιασµό και πως το 2025 διατίθενται µόλις 9 από τα 24 Canadair, αφού η αναβάθµιση απεντάχθηκε από το Ταµείο Ανάκαµψης. Είπε ότι «η πολιτική προστασία έχει μετατραπεί σε μηχανισμό καταστολής και αποζημιώσεων, αντί να προλαμβάνει επεμβαίνει εκ των υστέρων, αντί να προστατεύει μετράει απώλειες, αντί να επενδύει σε ανθεκτικότητα επενδύει σε επικοινωνιακή διαχείριση. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα βιώνει καταστροφές δυσαναλογίες με το μέγεθος της με τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η χώρα δεν καίγεται από τα πρωτοφανή φαινόμενα, καίγεται από την πρωτοφανή αδράνεια, από την έλλειψη σχεδίου». Σχολίασε ότι «η πολιτική προστασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέτυχε γιατί ποτέ δεν ήταν πραγματική προτεραιότητα».

Για το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ένα υπουργείο «χωρίς ραχοκοκκαλιά», μίλησε και ο Μιχάλης Χάλαρης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόµη θεσµικός οργανισµός λειτουργίας, οργανόγραµµα, περιγράµµατα θέσεων, ενιαίος στρατηγικός σχεδιασµός. Σχολίασε ότι «το 2025 λειτουργούμε με πρότυπο του 2003» καθώς ο «Ξενοκράτης» δεν έχει επικαιροποιηθεί για πάνω από δυο δεκαετίες.

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το περιβάλλον αντί να παραμείνει και να ενισχύεται ως κοινό αγαθό ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών, γίνεται εργολαβία και επικοινωνία. Σχολίασε ότι στις κρίσεις η κυβέρνηση κάνει διαχείριση και όχι ουσία, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο «πολυδιαφηµισµένο επικοινωνιακά πρόγραµµα AntiNERO» που «αποτελεί σε επίπεδο διαχείρισης πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης ένα ελκυστικό εργαλείο, όµως, εκτελείται µε τρόπο που καταντά να έχει αντιπεριβαλλοντικό χαρακτήρα». Αναφέρθηκε και σε «αποτυχία» στις δεσµεύσεις για την έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγµάτων διαχείρισης και προστασίας των περιοχών Natura 2000.