ΠΑΣΟΚ: Ο Άκης Σκέρτσος ομολόγησε τη μείωση εισοδήματος

Επιδείνωση του εισοδήματος των πολιτών “ομολόγησε” ο Άκης Σκέρτσος, σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδιέξοδη οικονομική πολιτική.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της αντιπολιτευτικής του ρητορικής, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί τους πολίτες σε συνεχόμενη απώλεια πραγματικού εισοδήματος.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, σε αιχμηρή τοποθέτηση, κατηγορεί το Μαξίμου ότι συγκρίνει το 2025 με τα χρόνια των μνημονίων για να αποδείξει πως «είμαστε καλύτερα», τη στιγμή που –όπως τονίζει– η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και οι καθηλωμένοι μισθοί πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Σκέρτσος, στην απέλπιδα προσπάθειά του να μπερδέψει τους πολίτες και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, παραθέτοντας νούμερα πέτυχε ακριβώς το αντίθετο.

Ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή.

Ακριβώς ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ: Ότι με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη μειώνεται το πραγματικό εισόδημα λόγω της ακρίβειας, του κόστους ενέργειας, της φορο-επιδρομής και των καθηλωμένων μισθών. Ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα.

Μάλιστα για να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης, συνέκρινε το 2025 με την περίοδο των μνημονίων για να μας πει «είμαστε καλύτερα από τα μνημόνια». Επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για την Ελλάδα και τους πολίτες της.

Παρότι, επι των ημερών τους διαχειρίστηκαν τα περισσότερα χρήματα από όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, ανταγωνίζονται σε αρνητικούς δείκτες, επι ίσοις όροις τις πιο δύσκολες δημοσιονομικά περιόδους της χώρας.

Τον ευχαριστούμε που με κάθε του ανάρτηση δικαιώνει την κριτική μας, που επιχειρηματολογεί και αυτός για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.