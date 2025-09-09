Ποια δέσμευση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν ικανοποίησε τους βουλευτές της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Βουλευτές της ΝΔ όμως επιμένουν και ετοιμάζουν παρέμβαση στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΟ.

Τέλος στη συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου θέλησε να βάλει κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως η συζήτηση αυτή δε φαίνεται ότι θα κλείσει, καθώς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, γαλάζιοι βουλευτές ετοιμάζονται να θέσουν το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία αναμένεται να συγκληθεί άμεσα για να εκλέξει το διάδοχο του αείμνηστου Απόστολου Βεσυρόπουλου στη θέση του γραμματέα της.

Ο κ.Μητσοτάκης είχε απορρίψει και το 2022 εισηγήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου, που ο ίδιος είχε ψηφίσει το 2020 και θα εφαρμοζόταν στις μεθεπόμενες εκλογές. Έτσι το 2023 οι πρώτες εκλογές πραγματοποιήθηκαν με την απλή αναλογική και οι δεύτερες με την ενισχυμένη αναλογική.

Με τον εκλογικό νόμο του 2020 (νόμο Θεοδωρικάκου) το πρώτο κόμμα αν λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων, παίρνει μπόνους 20 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες 280 κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των δικαιούμενων εδρών των κομμάτων. Από το 25% και πάνω, για κάθε 0,5% που λαμβάνει το πρώτο κόμμα παίρνει επιπλέον μπόνους μία έδρα. Για να λάβει το μάξιμουμ των 50 εδρών, πρέπει να φτάσει το 40%. Ενώ ο πήχης αυτοδυναμίας πέφτει όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής.

Καθώς όμως η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις δεν “ξεκολλά” από το 25%, οι γαλάζιοι βουλευτές ανησυχούν για την επανεκλογή τους, δεδομένου ότι ακόμη και να συσπειρωθεί το κυβερνών κόμμα δύσκολα φαίνεται να μπορεί να αγγίξει τα ποσοστά του 2023 και να πάρει αντίστοιχες επιπλέον έδρες.

Τα σενάρια αλλαγής εκλογικού νόμου που επιμένουν να συζητούν οι γαλάζιοι

Για αυτό και στο γαλάζιο στρατόπεδο κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα διάφορα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου. Πρώτον, να παίρνει πιο εύκολα το πρώτο κόμμα τις επιπλέον έδρες. Πχ να παίρνει μία έδρα για κάθε 0,3% ή 0,4% πάνω από το 25%. Δεύτερον να αλλάξει το μπόνους ώστε ο πήχης της αυτοδυναμίας να πέσει στο 36% στη χειρότερη περίπτωση.

Και τρίτον, να αυξηθεί το όριο εισόδου στη Βουλή από 3% στο 5%, κάτι που θα οδηγήσει λογικά σε μεγαλύτερο ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής και άρα θα ρίξει τον πήχη αυτοδυναμίας. Ενώ επιπλέον σε περίπτωση που χρειαστούν πάλι δεύτερες ή και τρίτες εκλογές, ένα όριο εισόδου στη Βουλή στη 5% θα λειτουργήσει αποσυσπειρωτικά για τα μικρά κόμματα σε συνθήκες πόλωσης.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάντως ήδη διαμηνύσει ότι δεν θα ψηφίσουν νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου. Γεγονός που σημαίνει ότι και να αποφάσιζε να τον αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης, το νέο σύστημα θα εφαρμοζόταν από τις μεθεπόμενες εκλογές, άρα θα ενισχυόταν το σενάριο διπλών εκλογών ξανά.

Ο πρωθυπουργός φαίνεται σε κάθε περίπτωση να θεωρεί ότι αρνούμενος να αλλάξει τον εκλογικό νόμο μπροστά στις αρνητικές για τη ΝΔ δημοσκοπήσεις, τελικά κερδίζει ενισχύοντας το θεσμικό του προφίλ. Αλλά και ότι εάν άλλαζε ξανά τον εκλογικό νόμο, θα δημιουργείτο κλίμα ηττοπάθειας, αφού θα ήταν σα να παραδέχεται πως η ΝΔ δεν μπορεί ξανά να φτάσει το 41% ή έστω το 37%.