Πρέσβης Πολωνίας στο NEWS 24/7: Προγραμματισμένη επίθεση της Ρωσίας κι όχι τυχαίο γεγονός

Η δήλωση του πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα, κ. Wojciech Ponikiewski, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τις παραβιάσεις από ρωσικά drones.

Για προγραμματισμένη επίθεση κι όχι τυχαίο γεγονός κάνει λόγο, σε δήλωσή του στο NEWS 24/7, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Αθήνα, κ. Wojciech Ponikiewski, κληθείς να σχολιάσει τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Ο ίδιος επισημαίνει η Πολωνία θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 και αναπαράγει τη δήλωση του Ντόναλντ Τουσκ, σύμφωνα με την οποία «αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν είναι πόλεμος των Ουκρανών αλλά ένας πόλεμος που κήρυξε η Ρωσία εναντίον ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Wojciech Ponikiewski

Ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα της 9ης προς τη 10η Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επρόκειτο για μια προγραμματισμένη επίθεση και όχι για ένα τυχαίο γεγονός.

Πολωνικά και συμμαχικά (ολλανδικά) αεροσκάφη απογειώθηκαν και ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Αυτή ήταν η πρώτη τέτοια ενέργεια από την πλευρά κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν.

Η Πολωνία θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ δήλωσε στην πολωνική Βουλή ότι «αναμένουμε από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ουσιαστική υποστήριξη. Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν είναι πόλεμος των Ουκρανών αλλά ένας πόλεμος που κήρυξε η Ρωσία εναντίον ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου».