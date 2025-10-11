Προκαλεί ξανά ο Άδωνις Γεωργιάδης: “Η δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Ρούτσι”

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Πάνου Ρούτσι, αφήνοντας υπόνοιες για την ταχύτητα της ελληνικής δικαιοσύνης στην υπόθεσή του.

Συνεχίζει να εξαπολύει συκοφαντίες εναντίον του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντενίς, όπου έχασε τη ζωή στην τραγωδία των Τεμπών, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κληθείς να σχολιάσει τη δικαίωση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και DNA και την κριτική που έχει δεχθεί τόσο ο ίδιος, όσο και η κυβέρνηση, ο υπουργός Υγείας έσπευσε να δικαιολογηθεί.

“Δεν έχω προσάψει καμία κατηγορία προς τον κύριο Ρούτσι, αυτό είναι απολύτως ψευδές. Για τον κύριο Ρούτσι, προσπάθησα ως υπουργός υγείας να κάνω το καθήκον μου, για να διασφαλίσω ότι δεν θα πάθει ζημιά η υγεία του από την παρατεταμένη απεργία πείνας. Είναι άλλο πράγμα ο κ. Ρούτσι που έχει χάσει το παιδί του, τον σεβόμαστε και έχουμε τη δέουσα συμπεριφορά και είναι άλλο πράγμα η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πολιτική μας αντίπαλος και την αντιμετωπίζουμε ως πολιτική μας αντίπαλο. Άρα δεν βλέπω το πρόβλημα”.

Ωστόσο, στη συνέχεια, άφησε υπόνοιες για την εκπλήρωση του αιτήματος του κ. Ρούτσι, λέγοντας κυνικά πως η δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην περίπτωση του και πως άλλοι πολίτες περιμένουν ακόμα και χρόνια τις ενέργειες της δικαιοσύνης για τις προσωπικές τους υποθέσεις. “Όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η Ελληνική Δικαιοσύνη στη συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή ακούω πολύ κριτική, όπως το γιατί να περάσουν 23 ημέρες για να βρεθεί αυτή η νομική λύση, εγώ έχω μια αιρετική άποψη σε σχέση με την κοινή γνώμη. Εγώ θεωρώ ότι η δικαιοσύνη κινήθηκε και πάρα πολύ γρήγορα.

Ο κ. Ρούτσι έχει απολαύσει κάτι που δεν ξέρω αν το ‘χει αισθανθεί άλλος Έλληνας πολίτης. Εμείς κάνουμε μία αίτηση σε ένα δικαστήριο για μια αναβολή ή ταχεία εκδίκαση υποθέσεως και περιμένουμε αρκετές βδομάδες, μήνες και χρόνια. Ο κ. Ρούτσι πέτυχε σε 23 ημέρες να αλλάξει η ελληνική δικαιοσύνη την αρχική της απόφαση. Πολύ γρήγορα το βλέπω», είπε.

Και συνέχισε λέγοντας πως: “Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο κ. Ρούτσι είχε διακριτική μεταχείριση από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι ότι καθυστέρησε κιόλας. Δεν ξέρω καμία άλλη υπόθεση που να έχει αλλάξει την απόφαση της η ελληνική δικαιοσύνη μέσα σε μόλις 23 μέρες”.