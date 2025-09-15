Σαμαράς για Novartis: “Να απονεμηθεί δικαιοσύνη”Διαβάζεται σε 1'
Ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση της Novartis.
- 15 Σεπτεμβρίου 2025 13:19
O Aντώνης Σαμαράς τοποθετήθηκε δημοσίως μετά την γνωστοποίηση των ποινών στους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, “Μάξιμο Σαράφη” και “Αικατερίνη Κελέση”
Αναλυτικά ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε: “Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!
Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις!Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια”.