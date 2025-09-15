Πολιτική Αντώνης Σαμαράς

Σαμαράς για Novartis: “Να απονεμηθεί δικαιοσύνη”

Ο Αντώνης Σαμαράς SOOC

Ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση της Novartis.

O Aντώνης Σαμαράς τοποθετήθηκε δημοσίως μετά την γνωστοποίηση των ποινών στους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, “Μάξιμο Σαράφη” και “Αικατερίνη Κελέση”

Αναλυτικά ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε: “Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις!Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια”.

