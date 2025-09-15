Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον “Μάξιμο Σαράφη” και 33 στην “Αικατερίνη Κελέση” με τριετή αναστολή

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών για τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα «Μάξιμο Σαράφη», ενώ για την «Αικατερίνη Κελέση» επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 33 μηνών.

Σε ποινές φυλάκισης 25 μηνών και 33 μηνών αντίστοιχα καταδικάστηκαν οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis.

Ειδικότερα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών για τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμο Σαράφη», ενώ για την «Αικατερίνη Κελέση» επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 33 μηνών για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης.

Και για τους δύο καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή επί τριετίας, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Παράλληλα, το δικαστήριο αναγνώρισε και για τους δύο καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.