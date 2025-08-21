Σαμαράς για Βεσυρόπουλο: “Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων”

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Τα συλληπητήριά του για την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του», δήλωσε ο κ. Σαμαράς.

Υπενθυμίζεται πως ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08), όσο βρισκόταν στη Χαλκιδική.