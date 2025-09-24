Συνάντηση Παπασταύρου με ΥΠΕΝ ΗΠΑ – Τι είπαν για Κάθετο Διάδρομο και LNG

Σε εποικοδομητικό κλίμα έγινε η συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Στο επίκεντρο η περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών και ο Κάθετος Διάδρομος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, με βάση πηγες του ΥΠΕΝ , συμμετείχε χθες, Τρίτη (23/9) στις εργασίες του Atlantic Council που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, με βασικό θέμα την ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια, κάτι που ανέδειξε στην δική του παρέμβαση και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε πως «η ροή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά, ενώ η εξάρτηση από το Ρωσικό αέριο βαίνει διαρκώς μειούμενη. Το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όρους όγκου, αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024». Παράλληλα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί αξιόπιστο κόμβο διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας στην Ευρώπη, πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας για την περιοχή μας, και σταθερό φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στο πλαίσιο του Atlantic Council, εξάλλου, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε πάνελ, στο οποίο έλαβαν ακόμα μέρος η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ditte Juul Jørgensen, ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, κ. MargusTsahkna, ο Υπουργός Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ουκρανίας, κ. Oleksii Sobolev, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. ZhechoStankov, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας, κ. Bogdan Gruia Ivan, ο Υφυπουργός στην Καγκελαρία της Πολωνίας, κ. Karol Kazimierz Rabenda, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κ. Jiri Kozak.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, δε, ο κ. Παπασταύρου είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, καθώς και η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) και η αποσύνδεση από το ρωσικό αέριο ως στρατηγική προτεραιότητα. Πρόκειται για θεματικές ενότητες που οι δύο Υπουργοί συμφώνησαννα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε στον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ ότι μέσω της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης (FSRU), τα σημεία εισόδου LNG της χώρας μας που συνδέονται με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας και τον Κάθετο Διάδρομο, ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. «Έτσι, συμβάλουμε ουσιαστικά στη μεταμόρφωση και στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι υποδομές οδηγούν το αμερικανικό LNG όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά μέχρι την Μολδαβία και την Ουκρανία, προσφέροντας σταθερότητα και προοπτική σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Επιπροσθέτως, συζητήθηκε και η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και τα επόμενα βήματα μέχρι την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, ενώ συμφωνήθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης και ενίσχυσης της πρωτοβουλίας 3+1, στην ατζέντα της οποίας θα προστεθούν και τα ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Τέλος, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Ρουμάνο και τον Βούλγαρο ομόλογο του, κ.κ. BogdanGruia Ivan και Zhecho Stankov.

Σημειώνεται ότι ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει σήμερα συνάντηση με τον Σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, κ. Michael Kratsios.