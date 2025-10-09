Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: “Καρφιά” Βορίδη στο Μαξίμου για Βάρρα

Στην αντεπίθεση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για όσα κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας στην Εξεταστική της Βουλής.

Eπίθεση στον Γρηγόρη Βάρρα για όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Πέμπτη ο Μάκης Βορίδης. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παράλληλα έριξε και “καρφιά” στο Μαξίμου για τις επιλογές προσώπων.

Όπως εξήγησε ο κ. Βορίδης, «ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δεν αποδέχτηκα τις ριζοσπαστικές ιδέες του. Δεν ήμουν μοντέρνος. Όμως τα 466 εκατ. ευρώ δεν υπάρχουν τότε γιατί υπήρχαν παλαιότερα πρόστιμα με αποτέλεσμα να συμψηφιστούν και έμειναν άλλα 170 εκατ. ευρώ που πήγαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Και οι επόμενοι συνάδελφοί μου πάντως, δεν έδειξαν να γοητεύονται από την ιδέα του»

Ο πρώην υπουργός αποκάλυψε πως, όταν επήλθε το «βελούδινο διαζύγιο», όπως είπε με τον κ. Βάρρα, ρωτήθηκε για την τοποθέτησή του στην προεδρία της κυβέρνησης. «Τότε απάντησα: “Τι πρόβλημα να έχω; Εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, από εκεί και πέρα αν τον θέλετε, δεν έχω πρόβλημα”».

Σε ερώτηση αν τον “δείχνει” η κυβέρνηση, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι «η θέση της κυβερνήσεως στο ποινικό ζήτημα έχει διατυπωθεί με τη θέση της στην προκαταρκτική». Πρόσθεσε όμως με νόημα ότι «δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί».

Με πρωτοβουλία Μαξίμου

Θυμίζουμε ότι οι απόψεις Βάρρα εκτέθηκαν τη Δευτέρα στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη. Όταν ο τελευταίος αποφάσισε τελικά να διαμοιράσει στα μέλη της Επιτροπής το περίφημο «ενημερωτικό σημείωμα που έφτιαξε συνεργάτης του Μ. Μαξίμου». όταν έγινε γνωστό πως υφίσταται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον οργανισμό. Ο συνεργάτης αυτός δεν ήταν φυσικά άλλος από τον Γρηγόρη Βάρρα. Η κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή ήρθε να επιτείνει τις κατηγορίες που αναφέρονταν ήδη στο υπόμνημα Μυλωνάκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όλα αυτά έγιναν σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: Αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας (6 Οκτωβρίου 2025) που -σύμφωνα με εκτιμήσεις έγκριτων νομικών -οδηγεί σε παραγραφή τυχόν ποινικές ευθύνες του Μάκη Βορίδη. Παρουσιάζεται, δηλαδή, το φαινόμενο ο Μάκης Βορίδης να εκτίθεται πολιτικά μετά από κινήσεις του Μεγάρου Μαξίμου αμέσως μετά την «λήξη της προθεσμίας» που θα επέτρεπε να εκτεθεί και ποινικά!

Οι κινήσεις Βορίδη

Το ερώτημα πλέον είναι ποιες θα είναι οι κινήσει του Μάκη Βορίδη. Ο πρώην υπουργός στην ανάρτησή του στα social media εμφανίστηκε ενοχλημένος. Πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι «είναι έξαλλος» με την συμπεριφορά που έχει επιδείξει το Μέγαρο Μαξίμου μέσω του Γιώργου Μυλωνάκη.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του χρησιμοποιεί τη φράση: «Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής». Μια ατάκα που ερμηνεύεται ως προειδοποίηση τόσο για τον Γρηγόρη Βάρρα όσο και για το κυβερνητικό επιτελείο. Ιδίως από την στιγμή που οτιδήποτε κι αν ειπωθεί για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα «μεταφέρεται» στο Μέγαρο Μαξίμου αφού τον αξιοποίησε μετά την θητεία του στον οργανισμό ως συνεργάτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ανάλογη προειδοποίηση είχε απευθύνει, προς πάσα κατεύθυνση, ο Μάκης Βορίδης και τον περασμένο Ιούλιο στην συνεδρίαση της Βουλής όπου συζητήθηκε η παραπομπή του σε προανακριτική. Τότε είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο Βάρρας δεν αναφέρεται ο ίδιος στο λόγο για τον οποίο του ζήτησα παραίτηση. Επομένως, εγώ στην παρούσα φάση θα περιοριστώ σε αυτά και θα τα διευκρινίσω με χαρά στην εξεταστική. Και εκεί θα διευκρινίσω και άλλα. Διάφορα άλλα».