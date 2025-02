Σταϊκούρας: “Πρόταγμά μας η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο” -Τι απάντησε για το σύστημα ETCS

Oλα όσα ισχυρίστηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας για την ασφάλεια στο σιδήροδρομο σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία.

Τα συστήματα ασφαλείας, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS και GSMR, είναι σήμερα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, πολύ περισσότερο δε από το 2019, ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας την Τετάρτη στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

«Κινούμαστε με ευθύνη στη σωστή κατεύθυνση με όλο και καλύτερα αποτελέσματα», τόνισε ο υπουργός Υποδομών που παρουσίασε στοιχεία, συγκριτικά με το 2019, όχι μόνο για την πρόοδο των έργων με στόχο την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο αλλά και στοιχεία που δείχνουν ότι ο κόσμος εμπιστεύεται όλο και περισσότερο τον σιδηρόδρομο. «Στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη η κατάσταση απ’ ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Το 2024 έγιναν επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε μετακινήσεις στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα και τον Ιανουάριο του 2025 έγιναν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τρεις μετακινήσεις, όταν τον Ιανουάριο του 2024 είχαν γίνει σαράντα οκτώ χιλιάδες και τον Ιανουάριο του 2019 σαράντα έξι χιλιάδες. Είναι πρόταγμα για εμάς η ασφάλεια», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Σήμερα, σε σχέση με το 2023 και το 2019, είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο. Έχουμε ολοκληρωμένη και λειτουργική σηματοδότηση, σε όλον τον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη, εκτός από την περιοχή που επλήγη από τον Daniel, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος ETCS. Έχουμε ολοκληρώσει το αντικείμενο των συμβάσεων εγκατάστασης του παρατρόχιου συστήματος ETCS, με την εξαίρεση του τμήματος που έχει πληγεί από τον Daniel. Υπάρχει ενεργή σύμβαση ανάταξης του επί συρμού συστήματος ETCS, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 63% και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Υπάρχει έγκριση λειτουργίας του παρατρόχιου συστήματος ETCS από τη ΡΑΣ, τον Νοέμβριο του 2022, για τα τμήματα Πλατύ-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Στρυμόνας-Προμαχώνας. Έχει αδειοδοτηθεί τον Ιούνιο του 2023 το τμήμα Δομοκός-Λάρισα, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε από τον Daniel. Για τα τμήματα ΣΚΑ-Οινόη, Οινόη-Τιθορέα, Τιθορέα-Δομοκός και Λάρισα-Πλατύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής φακέλων από τον ΟΣΕ στη ΡΑΣ, προκειμένου να αδειοδοτηθούν. Αδειοδοτήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, από τη ΡΑΣ, το επί συρμού σύστημα ETCS, και δρομολογούνται οι διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι δοκιμές ενσωμάτωσης το καλοκαίρι του 2025», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε ότι «μετά από αυτές τις εργασίες, το σύστημα, με δεδομένο ότι υπάρχει πλέον σηματοδότηση, θα είναι όπως πρέπει πλήρως λειτουργικό».

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ETCS το παρατρόχιο είναι λειτουργικό, ακόμα και αν δεν είναι οn board. «Εμείς πρέπει να το κάνουμε πλήρως λειτουργικό», είπε ο κ. Σταϊκούρας. Παράλληλα και αναφορικά με το GSM-R (παραρόχιο σύστημα), ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι είναι εγκατεστημένο σε 377,9 χλμ., δηλαδή στο 78%. Υπολείπεται το τμήμα Τιθορέα – Δομοκός, για να ολοκληρωθεί στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και έχουν γίνει τα τεύχη δημοπράτησης. Για το GSM-R επί συρμών, σήμερα, είναι εγκατεστημένες σε τρένα 100 μονάδες GSM-R (On Board συσκευές Cab Radios), έχοντας λάβει τον Ιούλιο του 2023, τη σχετική αδειοδότηση από τη ΡΑΣ.

Συνεπώς, σήμερα, σε σχέση με το 2019 και τον Φεβρουάριο του 2023, είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο, είπε ο κ. Σταϊκούρας και επισήμανε: «Έχει ληφθεί, από τον Ιούλιο του 2022, η αδειοδότηση από τη ΡΑΣ για το παρατρόχιο σύστημα GSM-R, οπότε και μπήκε σε λειτουργία το σύστημα, καθιστώντας δυνατή την επικοινωνία, μέσω αυτού, του προσωπικού του διαχειριστή υποδομής επί της γραμμής.

Βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η σύμβαση συντήρησης και ανάταξης του παρατρόχιου συστήματος GSM-R, που περιλαμβάνει και τη συντήρηση των εγκαταστημένων μονάδων (On Board συσκευές Cab Radios) προκειμένου να είναι λειτουργικές. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Μαρτίου του 2025 θα έχουμε 118 μονάδες GSM-R (On Board συσκευές Cab Radios) σε 59 τρένα που θα εξυπηρετούν τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2025, θα έχουμε 158 μονάδες GSM-R (On Board συσκευές Cab Radios), δηλαδή 38 επιπλέον από το 2019.