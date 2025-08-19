Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας την Τετάρτη ο Δ. Κουτσούμπας

Τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, θα επισκεφθεί αύριο ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης είναι το εξής: