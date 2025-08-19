Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας την Τετάρτη ο Δ. Κουτσούμπας

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας την Τετάρτη ο Δ. ΚουτσούμπαςΔιαβάζεται σε 1'
Τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, θα επισκεφθεί αύριο ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
- 19 Αυγούστου 2025 12:06
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης είναι το εξής:
- Στις 09.00 θα επισκεφτεί τα Βούντενη της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.
- Στις 11.30 θα επισκεφτεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα (Παιδικές Κατασκηνώσεις Δήμου Πατρέων).
- Στις 20.00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.