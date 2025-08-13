Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Κ. Μητσοτάκης – Ενημερώθηκε για τις φωτιές

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στο γραφείο του στην Αθήνα από όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πυρινα μέτωπα ενώ θα συμμετέχει επίσης στην τηλεδιάσκεψη για Ουκρανία.