Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Κ. Μητσοτάκης – Ενημερώθηκε για τις φωτιές

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Κ. Μητσοτάκης – Ενημερώθηκε για τις φωτιέςΔιαβάζεται σε 1'
Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα.
- 13 Αυγούστου 2025 12:39
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.
Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στο γραφείο του στην Αθήνα από όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πυρινα μέτωπα ενώ θα συμμετέχει επίσης στην τηλεδιάσκεψη για Ουκρανία.