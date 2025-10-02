“Βόμβες” Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – “Έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα”

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι ξεκίνησε την εισήγησή της στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με πολύ σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη.

Συνέντευξη Τύπου δίνει αυτή την ώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

Η κ. Κοβέσι ξεκίνησε την εισήγησή της με πολύ σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά. Κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει.

Τα κακά νέα είναι πως όπως και στην υπόθεση των Τεμπών η έρευνα για την εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του Ελληνικού συντάγματος. Τα καλά νέα είναι πως η Βουλή μπορεί να το αλλάξει αυτό με αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καταλαβαίνω πως υπάρχει η πρόθεση. Το συντομότερο το καλύτερο”.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα η οποία διεξήχθη, η κα. Κοβέσι τη χαρακτήρισε “στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή”. “Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Τα άσχημα νέα είναι ότι η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο”.

Παράλληλα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε το μήνυμα πως “Είμαστε εδώ για να μείνουμε”. “Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Καλώ όποιον θέλει να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί” τόνισε στη συνέχεια.

Όπως είπε, η απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα, απέκτησε εμπόδια. Αναφερόμενη στην υπόθεση των Τεμπών, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων, σημείωσε πως “δικό μας καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια δίκαιη αντικειμενική έρευνα. Υπήρξαν εμπόδια λόγω της συνταγματικής διάταξης. Η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί με τον σωστό τρόπο. Και αυτό δεν συμβαίνει λόγω του άρθρου 86“.

Για τη διαφθορά στην Ελλάδα, η κα. Κοβέσι αρχικά αναφέρθηκε στην οικουμενικότητα του φαινομένου, καθώς επηρεάζει πολλά άλλα κράτη, για να επισημάνει ότι “το θέμα είναι πώς το καταγράφουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε”. Στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και στην επιχείρηση “Καλυψώ” για την οποία είπε πως “υπάρχει εισβολή από εγκληματικές οργανώσεις από την Κίνα”. “Ακόμα και αν συλλάβουμε όλους τους διεφθαρμένους, δεν θα σταματήσει η διαφθορά”. “Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα” τόνισε.

Ερωτώμενη σχετικά με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που αμφισβητούσαν την ανεξαρτησία της Εισαγγελίας, η κα Κοβέσι ήταν κάθετη: “Το γεγονός ότι κάποιος λέει πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη, είναι fake news. Οι εισαγγελείς που είναι στην έρευνα είναι ικανότατοι και κανείς δεν θα τους πει πώς θα διεξάγουν την έρευνα”. Στη συνέχεια, εξήγησε πως όλες οι υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα, εποπτεύονται από Ευρωπαίους εισαγγελείς, καθένας από διαφορετικό κράτος μέλος. “Μόνο τα μόνιμα συμβούλια μπορούν να δώσουν οδηγίες. Οι υποθέσεις ανατίθενται τυχαία. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι. Τα αποτελέσματα μας τα βλέπετε ήδη λόγω των υποθέσεων που άνοιξαν στην Ελλάδα.”

Κλείνοντας, η κα Κοβέσι απάντησε στο ερώτημα αν έχει δεχθεί απειλές: “Έχω λάβει πολλές απειλές μέσα στα χρόνια, αλλά δεν μιλάω για αυτές δημοσίως. Αν δεχτώ απειλές από κάποιο πολιτικό πρόσωπο, τότε θα το γνωστοποιήσω“ είπε.