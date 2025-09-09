Τα ταξικά “13άρια” του Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ επέμεινε στο “ναι” στο 13ωρο και στο “όχι” σε 13ο μισθό στο δημόσιο. Δεν άλλαξε επίσης στάση όσον αφορά στο αίτημα μείωσης του ΦΠΑ και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού

Η κυβέρνηση περιμένει το “ταμείο” από την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ποντάροντας ότι το πακέτο μείωσης φόρων θα φέρει ξανά κοντά στη Νέα Δημοκρατία “δικά της” κοινά.

Όπως η λεγόμενη “μεσαία τάξη” και οι υψηλότερου εισοδήματος συνταξιούχοι. Αλλά και ένα μικρό αλλά κρίσιμο κομμάτι της νέας γενιάς που έχει εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, δηλαδή τη μελλοντική επίδοξη “μεσαία τάξη”.

Ο πρωθυπουργός άλλωστε επέμεινε κατά τη ΔΕΘ σε πολιτικές με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Επέμεινε για παράδειγμα στο “ναι” στο 13ωρο και στο “όχι” στο 13ο μισθό στο δημόσιο. Δεν άλλαξε επίσης στάση όσον αφορά στο αίτημα μείωσης του ΦΠΑ και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Υπενθυμίζεται ότι, απαντώντας σε ερώτηση του NEWS 24/7 για το 13ωρο, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι επιλέγουν να κάνουν δύο δουλειές και διερωτήθηκε “γιατί είναι αντεργατικό” να μπορούν να εργάζονται περισσότερες ώρες στον ίδιο εργοδότη. Σχολίασε μάλιστα ότι δεν μπορούν όλοι να δουλεύουν μόνο 8ωρο.

Δεν απάντησε βέβαια στο ότι είναι η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής που αναγκάζει εργαζόμενους να αναζητούν και δεύτερη δουλειά ή να κάνουν υπερωρίες. Ούτε πως θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν και να μεγαλώσουν παιδιά, όταν αναγκάζονται να κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

“Άκυρο” από την κυβέρνηση στους δημόσιους υπαλλήλους

Ενώ ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση αρνήθηκε την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε ότι με τη μείωση της φορολογίας ωφελούνται όλοι οι πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Επικαλέστηκε επίσης ότι το διαθέσιμο ποσό προς κατανομή, με βάση τους ευρωπαικούς δημοσιονομικούς κανόνες, ήταν 1,7 δισ ευρώ, ενώ ο 13ος μισθός θα στοίχιζε 1,3 με 14 δισ ευρώ.

Κάλεσε δε τα κόμματα της αντιπολίτευσης αν πιστεύουν ότι το δημοσιονομικό περιθώριο θα έπρεπε να διατεθεί μόνο για το 13ο μισθό στο δημόσιο και για καμία άλλη κατηγορία εργαζόμενων να το πουν, παίζοντας έτσι με λογικές κοινωνικού αυτοματισμού.

Στην πραγματικότητα βέβαια, η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι με την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο θα κέρδιζε πολιτικά, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αποτελούν παραδοσιακά “προνομιακό” κοινό της ΝΔ. Αν και φυσικά πράγματι και οι δημόσιοι υπάλληλοι ως μισθωτοί θα δουν αυξήσεις στο εισόδημα τους από τον Ιανουάριο του 2026. Ενώ ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε αόριστα ότι στο μέλλον θα επανεξετάσει το θέμα του 13ου μισθού στο δημόσιο εφόσον η δημοσιονομική πολιτική συνεχίζει να αποδίδει…

“Λύση” για το στεγαστικό η συγκατοίκηση

Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό να παραταθούν χρονικά, αλλά και γεωγραφικά, οι περιορισμοί που ισχύουν για το AirBnB σε κεντρικά διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων. Ούτως ή άλλως ο σχετικός νόμος δίνει τη δυνατότητα παράτασης του μέτρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Πάντως η κυβέρνηση θα λάβει την οριστική της απόφαση μέχρι το Νοέμβριο.

Ο πρωθυπουργός ωστόσο επέμεινε σε μία ρητορική όσον αφορά στο στεγαστικό, η οποία προκαλεί αντιδράσεις. Για παράδειγμα επανέλαβε ότι μπορεί από την εκτίναξη του κόστους των ενοικίων να ζημιώνονται οι ενοικιαστές, αλλά ωφελούνται οι ιδιοκτήτες. Δεν αντιμετώπισε δηλαδή το στεγαστικό ως ένα κοινωνικό ζήτημα, αλλά ως θέμα κέρδους.

Ενώ παρότρυνε τους νέους και ιδίως τους φοιτητές να επιλέξουν τη συγκατοίκηση, με το επιχείρημα πως εάν μειωθεί η ζήτηση για μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες θα πέσουν και οι τιμές.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε επίσης στο “όχι” στη μείωση ΦΠΑ, με το επιχείρημα ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή αλλά θα ενθυλακωθεί από ενδιάμεσους. Παρόλα αυτά στα ακριτικά νησιά η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα αποδώσει η μείωση του ΦΠΑ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε μάλιστα άγνοια για την κοινοτική οδηγία για μείωση του ΦΠΑ, με πηγές του υπουργείου Οικονομικών να διευκρινίζουν στη συνέχεια ότι η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας, τονίζοντας ότι: “Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.”

Γαλάζιες ενστάσεις για το πακέτο της ΔΕΘ

Στο γαλάζιο στρατόπεδο εν τω μεταξύ αν και υποδέχθηκαν θετικά το πακέτο μειώσεων φόρων, παραδέχονται ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην αποδώσει πολιτικά όσο εάν οι φορολογούμενοι λάμβαναν αυτά τα χρήματα εφάπαξ πχ τα Χριστούγεννα. “Ο Έλληνας μετρά μόνο τα λεφτά που του δίνεις στο χέρι”, έλεγε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής.

Ενώ έτερο μέλος της ΚΟ της ΝΔ σχολίαζε πως εάν τα ίδια μέτρα είχαν ληφθεί πριν δύο χρόνια, θα γινόντουσαν δεκτά με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, καθώς δεν θα τα είχε ήδη σαρώσει εκ των προτέρων η ακρίβεια.

Βουλευτές της ΝΔ δεν θεωρούν πάντως ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τη στήριξη της οικογένειας θα βοηθήσουν ουσιαστικά στο δημογραφικό, δεδομένου ότι τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά και γιατί νιώθουν ανασφάλεια για το μέλλον.

Για παράδειγμα επισημαίνουν ότι τα νέα ζευγάρια που αποκτούν κατοικία μέσω του προγράμματος “Σπίτι μου” έχουν να πληρώσουν δόσεις οι οποίες δεν μειώνονται εάν αποκτήσουν παιδιά. Αλλά και ότι τα νέα ζευγάρια θα φοβούνται πως το φορολογικό μελλοντικά μπορεί να αλλάξει και πάλι, δηλαδή μία επόμενη κυβέρνηση να καταργήσει τη μείωση φόρου ανάλογα με τον αριθμό παιδιών.