Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Modi – Τι συζήτησαν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον Ινδό πρωθυπουργό Narendra Modi την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στις επενδύσεις, την τεχνολογία και την άμυνα, ενώ επιβεβαίωσαν τις νέες απευθείας πτήσεις Ελλάδας-Ινδίας.

Τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υιοθέτησαν με κοινή δήλωσή τους κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023, συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi σε τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκε επίσης και η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας.

Ο πρωθυπουργός, τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύντομα δύο εταιρείες ξεκινούν απευθείας πτήσεις Ελλάδας – Ινδίας.