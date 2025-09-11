Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ – Τι συζήτησαν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Εμίρη του Κατάρ. Τι είπε για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ.

Υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.