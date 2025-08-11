Το ευχαριστώ του διευθυντή του Σαμαρά στα ΜΜΕ για την κηδεία της Λένας

Ο Ν.Τσιούτσιας ευχαρίστησε προσωπικά δημοσιογράφους, φωτογράφους και cameramen που σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας Σαμαρά για ιδιωτικότητα.

Το τελευταίο αντίο στην κόρη τους Λένα είπαν σήμερα ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά, καθώς και πλήθος κόσμου, πολιτικών φίλων ακόμη και πολιτικών αντιπάλων, που συνέρρευσαν στο Α Νεκροταφείο Αθηνών.

Στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο κ. Σαμαράς ειδικότερα ράγισαν καρδιές, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε το Θεό που του έδωσε αυτό το δώρο, τη Λένα, έστω και για 34 χρόνια.

Η οικογένεια Σαμαρά είχε παρακαλέσει να μην υπάρξει τηλεοπτική και δημοσιογραφική κάλυψη της κηδείας και της ταφής, αλλά να παραμείνουν κάμερες και φωτορεπόρτερ εκτός της Εκκλησίας και του Νεκροταφείου. Επιθυμία η οποία έγινε σεβαστή από το σύνολο των ΜΜΕ.

Για αυτό και ο διευθυντής του κ.Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, εξέφρασε μέσω Facebook τις ευχαριστίες τους στους συναδέλφους δημοσιογράφους, φωτογράφους και ameramen που σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας Σαμαρά για ιδιωτικότητα.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους συναδέλφους δημοσιογράφους, φωτογράφους και καμεραμέν, οι οποίοι σεβάστηκαν απολύτως την επιθυμία της οικογένειας Αντώνη Σαμαρά για ιδιωτικότητα στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους” έγραψε ειδικότερα ο κ.Τσιούτσιας.