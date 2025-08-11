Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.

Το τελευταίο «αντίο» στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, λένε αυτή τη στιγμή συγγενείς, φίλοι και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελείται στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών όπου έχουν προσέλθει μεταξύ άλλων πολιτικοί φίλοι, αλλά και αντίπαλοι του Αντώνη Σαμαρά, συμπαραστεκόμενοι στους γονείς και τον αδελφό της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, στις 7 Αυγούστου.

Το «παρών» δίνουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργοί, βουλευτές και βουλεύτριες και κομματικά στελέχη.

Λίγο μετά τις 12:30, έφτασε στην εκκλησία η Γεωργία Σαμαρά, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με τον γιο του, Κωνσταντίνο, που δέχτηκαν τα ειλικρινή συλλυπητήρια πολιτών.

Ο Αντώνης Σαμαράς EUROKINISSI

Η Γεωργία Σαμαρά EUROKINISSI

Ο Κωνσταντίνος Σαμαράς INTIME

Πιο συγκεκριμένα, στο Α’ Νεκροταφείο παρευρίσκονται: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, η Αθηνά Λινού, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Θάνος Πλεύρης, η Νίκη Κεραμέως, η Σοφία Βούλτεψη, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Κώστας Τσιάρας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Σκρέκας, ο Νίκος Δένδιας, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Τζορτζ Τσούνης, ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Πατούλης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος.

Ο Κώστας Τασούλας INTIME

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι EURIKINISSI

Ο Προκόπης Παυλόπουλος EUROKINISSI

Ο Νίκος Ανδρουλάκης EUROKINISSI

Ο Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του EUROKINISSI

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος EUROKINISSI

Η Σοφία Βούλτεψη EUROKINISSI

Ο Θάνος Πλεύρης EUROKINISSI

Η Ελίζα Βόζενμπεργκ EUROKINISSI

Η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά INTIME

Η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά INTIME

Η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά INTIME

Η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά INTIME

Η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά EUROKINISSI

Ο Χρήστος Σταϊκούρας EUROKINISSI

Η Νίκη Κεραμέως PapadakisPress

Ο Γιάννης Ανδριανός EUROKINISSI

Ο Γιάννης Μανιάτης EUROKINISSI

Η Μιλένα Αποστολάκη EUROKINSSI

Η Όλγα Κεφαλογιάννη EUROKINISSI

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης EUROKINISSI

Η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά INTIME

Ο Κώστας Τσιάρας EUROKINISSI

Ο Νίκος Δένδιας EUROKINISSI

Ο Παύλος Μαρινάκης EUROKINISSI

Ο Τζορτζ Τσούνης INTIME

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης INTIME

Ο Κωστής Χατζηδάκης INTIME

Ο Βασίλης Κικίλιας INTIME

Ο Στέλιος Πέτσας Nick Paleologos / SOOC

Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε το πρωί της 7ης Αυγούστου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Δυστυχώς, όμως, κατέληξε το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Η Λένα Σαμαρά είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Η παράκληση της οικογένειας

Η οικογένεια Σαμαρά παρακάλεσε αντί στεφάνου για τη Λένα όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητες. “Αυτό θα ήθελε η Λένα μας”, ανέφεραν.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Αξίζει να τονιστεί ότι, η οικογένεια Σαμαρά έχει απευθύνει θερμή παράκληση προς τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη στιγμή και να μην υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη της κηδείας, καθώς και να μη γίνουν ερωτήσεις στους συγγενείς.

Σημειώνεται πως, η ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση. Τα συλλυπητήρια τους στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασουλας, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, πλήθος υπουργών, βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.