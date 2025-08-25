Το κόμμα Τσίπρα και ο “κύκλος των αγχωμένων”

Τι έδειξε το πενθήμερο των αντιδράσεων μετά τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στη Le Monde, για την επέτειο της εξόδου από τα μνημόνια.

Δηλώσεις της εκπροσώπου της ΝΔ, σχόλια πολιτικών αρχηγών, αψιμαχίες στελεχών στο διαδίκτυο, αρθρογραφία στους μεγάλους (και μικρότερους) ομίλους ΜΜΕ κάθε απόχρωσης. Είναι μόνον κάποιες από τις αντιδράσεις που προκάλεσε τις τελευταίες 5 ημέρες η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στην Γαλλική Le Monde. Αυτή που παραχωρήθηκε με αφορμή την επέτειο των 7 χρόνων της εξόδου από τα μνημόνια στις 18 Αυγούστου του 2018.

Η συνέντευξη ενός πρώην πρωθυπουργού -μιας χώρας όπως η Ελλάδα- σε ένα μέσο ενημέρωσης διεθνούς εμβέλειας είναι από μόνη της αξιοσημείωτη. Είναι όμως ερώτημα το αν ο «θόρυβος» και οι συζητήσεις που προκάλεσε μπορούν να αιτιολογηθούν αποκλειστικά από αυτό το γεγονός. Πόσο μάλλον όταν στο σύνολό τους χαρακτηρίζονταν από δείγματα πολιτικού άγχους ή αμηχανίας.

Έτσι, λοιπόν, μπορεί κανείς να παρατηρήσει δυο πολιτικά στοιχεία:

Το πρώτο αφορά τον δυσανάλογο χαρακτήρα των «αναταράξεων» που φαίνεται να δημιουργήθηκαν από όσα είπε στην Γαλλική εφημερίδα/ιστότοπο ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι φυσικά γνωστή η φημολογία περί ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, η οποία και αποτελεί το πολιτικό υπόβαθρο για τα όσα ειπώθηκαν ή γράφτηκαν.

Όμως από την οπτική αυτή (δηλαδή της άμεσης ανακοίνωσης ίδρυσης ενός νέου κόμματος) το ίδιο το περιεχόμενο της συνέντευξης ήταν μάλλον… καθησυχαστικό για όσους τυχόν ανησυχούν από μία τέτοια προοπτική. Θυμίζουμε πως στην συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά ξεκαθάρισε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει εντός του 2025.

Αντιθέτως ανέφερε πως αυτή την περίοδο έχει εστιάσει την προσοχή του στην συγγραφή ενός βιβλίου για την διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019 το οποίο θα κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου. Αν και παράλληλα κατέστησε σαφές ότι θα είναι ακόμη πιο ενεργός στα πολιτικά πράγματα αρχής γενομένης από την παρέμβαση του στο Συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη, μία μόλις ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Φυσικά την προσοχή όλων προκάλεσε η αναφορά του σύμφωνα με την οποία του «λείπει η επαφή με τους ψηφοφόρους». Μια φράση που -όπως διαφάνηκε- ήταν αρκετή για να διασπείρει πολιτικό άγχος σε πολλές κατευθύνσεις.

Το δεύτερο σχετίζεται ειδικά με τον τρόπο αντίδρασης του κυβερνητικού στρατοπέδου. Μέχρι τώρα οι περισσότερες δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, συνήθως αντιμετωπίζονταν από κυβερνητικής πλευράς με μία δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όμως αυτή την φορά ο χώρος επέλεξε μια δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου.

Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργός σχολιάζοντας πως «είναι αντιμέτωπος με τα δικά του πεπραγμένα και όχι με τη Νέα Δημοκρατία». Επαναφέροντας την πάγια κριτική της ΝΔ επί Κυριάκου Μητσοτάκη περί επιβάρυνσης του χρέους με 80 δις, τα capital controls και το «παίξιμο της χώρας στα ζάρια» το πρώτο 6μηνο του 2015.

Επίσης, σε δημόσιες δηλώσεις τους κάποιοι βουλευτές της ΝΔ επανέλαβαν ένα σχόλιο που είχε κάνει προ μερικών εβδομάδων στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε πως είχε εγκαλέσει τον προκάτοχό του για το ότι δεν έρχεται να μιλήσει και να αντιπαρατεθεί μαζί του.

Ερώτημα αποτελεί το που οφείλεται αυτή η «απόκλιση» στον τρόπο χειρισμού των δηλώσεων Τσίπρα από το Μέγαρο Μαξίμου. Αν δηλαδή είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, η εάν απηχεί κάποιο είδος αμηχανίας (γιατί όχι και επικοινωνιακής διχογνωμίας;) στο κυβερνητικό στρατόπεδο για την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργείται.

Ιδίως από την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει με συνεχείς πρωτοβουλίες (π.χ η αίτηση για δημοσιοποίηση των πρακτικών δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου) να φέρνει την συζήτηση στα ζητήματα που αφορούν την διακυβέρνησή του. Μάλιστα στην πιο δύσκολη, προ δεκαετίας, φάση της.

Εστιάζοντας έτσι ακριβώς στις «πολιτικές ρίζες» που φαινομένου που αποκλήθηκε «αντι-Συριζα μέτωπο». Σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία αναζητά «συνδεκτικούς κρίκους» για να καλύψει την απουσία προοπτικής αυτοδύναμης κυβέρνησης που πιστοποιούν συνεχώς τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Αλέξης Τσίπρας Menelaos Myrillas / SOOC

Ο χώρος της Αριστεράς

Ενδιαφέρον είχε φυσικά και ο τρόπος που ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς (πλην ΚΚΕ) αντιμετώπισε την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα όπως και την επικείμενη ομιλία του στην Θεσσαλονίκη στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αντιμέτωπος με το ερώτημα βρέθηκε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Επισημαίνοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και της χώρας». Δήλωσε επίσης ότι «σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Ινστιτούτο (σ.σ του Αλέξη Τσιπρα), δημόσιες πρωτοβουλίες, όχι απλά ήμασταν εκεί, αλλά και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αξία οι πολιτικές του προτάσεις, η συλλογικότητα μας συνολικά, και όχι μόνο εγώ προσωπικά, αξιοποιούμε όλο αυτό τον δημόσιο διάλογο. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό».

Δεν συνέβη το ίδιο με τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση. Αφού στην καθιερωμένη «ανασκόπηση» της εβδομάδας που κάνει σε ανάρτησή του δεν αναφέρθηκε ευθέως στην συνέντευξη Τσίπρα.

Παρόλα αυτά δύο κορυφαία στελέχη των δύο χώρων, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Παύλος Πολάκης άδραξαν την ευκαιρία να ασκήσουν κριτική. Μάλιστα ,ο βουλευτής Χανίων το έκανε απαντώντας σε ανάρτηση του πρώην υπουργού Οικονομικών.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναρωτήθηκε – με αφορμή την συνέντευξη – σε ανάρτησή του αν «είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ». Με τον Παύλο Πολάκη να επιμένει στην κριτική της ύπαρξης μεγαλύτερου του αναγκαίου δημοσιονομικού πλεονάσματος στην δεύτερη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.