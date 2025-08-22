Η αλήθεια του Τσίπρα και τα βήματα της επιστροφής

Η τολμηρή επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να μιλήσει για την έξοδο από τα μνημόνια και το χρονοδιάγραμμα που προκύπτει από την συνέντευξη στην Le Monde.

Την «αλήθεια του» -όπως χαρακτηριστικά λέει- κι ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική Le Monde o Αλέξης Τσίπρας. Ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε χθες, 21η Αυγούστου, την ημερομηνία δηλαδή της επετείου της εξόδου από τα μνημόνια πριν από 7 χρόνια.

Φωτιά με τα σενάρια

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πρώην πρωθυπουργός με όσα είπε, «έβαλε φωτιά» με βάση γνωστά (εδώ και πολλούς μήνες) σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος. Μια προοπτική που ο ίδιος δεν αποκλείει, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτή την στιγμή δεν βρίσκεται στο μυαλό του.

«Προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο» ξεκαθαρίζει στην ευθεία ερώτηση της γαλλικής εφημερίδας. Επιβεβαιώνοντας και επισήμως τα δημοσιεύματα που θέλουν υπό τη διαδικασία της συγγραφής και έκδοσης ενός βιβλίου-πολιτικού ντοκουμέντου σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας την περίοδο 2015 -2019 και ιδίως όσα αφορούν τα θέματα της διαχείρισης της μνημονιακής κρίσης.

Η τολμηρή επιλογή

Στην συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας διαμηνύει -σε όσους δεν πείστηκαν από την απαίτησή του να δημοσιευθούν τα πρακτικά της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών του 2015– ότι θα επιμείνει σε μία τολμηρή επιλογή: Να ανοίξει ο ίδιος μια πολιτική συζήτηση γύρω από την περίοδο για την οποία δέχθηκε την σκληρότερη πολιτική κριτική. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «μετά από δέκα χρόνια, ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να καταρρίψω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015».

Επίσης, προειδοποιεί ότι σε μερικούς μόλις μήνες θα θέσει νέα δεδομένα στο τραπέζι. Τόσο για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όσο και για το τι αυτή σήμαινε για την οικονομική πορεία της χώρας. Στοιχεία που προφανώς θα περιλαμβάνονται στο βιβλίο του μαζί με το πολιτικό σκεπτικό που οδήγησε στις κυβερνητικές αποφάσεις μιας ιδιαίτερα απαιτητικής και κρίσιμης περιόδου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται ειδικά στο δημοψήφισμα του 2015 και τη συμφωνία που ακολούθησε τονίζοντας πως «χάρη σε αυτό που οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αποκαλούν «κωλοτούμπα», η Ελλάδα είναι σήμερα μια κανονική χώρα που δεν βρίσκεται πλέον υπό διεθνή εποπτεία και δεν αφήνει τους υπαλλήλους του ΔΝΤ να της υπαγορεύουν τις πολιτικές της. Είμαι λοιπόν περήφανος που έκανα αυτή την επιλογή».

Αλέξης Τσίπρας Dimitris Kapantais / SOOC

Στο σήμερα

Παράλληλα, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας αποσαφηνίζει πως όλα αυτά δεν συμβαίνουν με γνώμονα την αναμόχλευση του παρελθόντος αλλά την άμεση σύνδεσή τους με το παρόν. Σε μία περίοδο μάλιστα που η διακυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται να βρίσκεται σε εμφανή κρίση, δίχως όμως να «απειλείται» δημοσκοπικά από κάποιον άλλο πολιτικό φορέα.

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι «η Αριστερά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, πρέπει να βρει ξανά τον προσανατολισμό της και να εμπνεύσει εκ νέου τους πολίτες, διότι σήμερα το σχέδιό μας για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες διευρύνονται και η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος».

Το χρονοδιάγραμμα

Από την οπτική της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, πάντως, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, σε συνδυασμό με την ειδησεογραφία, διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δυναμικής επιστροφής στα πολιτικά πράγματα.

Η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού σε έκδοση βιβλίου «στα πέριξ» των εορτών των Χριστουγέννων σε συνάρτηση με την αποδοχή της πρόσκλησης του Economist να μιλήσει στο συνέδριό του μια ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, δεν αφήνει αμφιβολίες: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα θα είναι ιδιαίτερα έντονη τους επόμενους μήνες. Αυτούς που πολλοί θεωρούν καθοριστικούς για την διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων με ορίζοντα την λήξη της θητείας της σημερινής κυβέρνησης το 2027.

Αξίζει, μάλιστα, να συνυπολογίσει κανείς σε αυτά και την έντονη δραστηριότητα του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας» που το τελευταίο χρόνο έχει «πυκνώσει» τις εκδηλώσεις του με αντικείμενο επίκαιρα ζητήματα. Επίσης, τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες του για συναντήσεις με πρόσωπα από το εγχώριο αλλά κυρίως τον διεθνή χώρο που σχετίζονται με θέματα κομβικής σημασίας της τρέχουσας περιόδου.

EUROKINISSI

Η κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αυτά ενώ είναι εμφανής ο προσανατολισμός του Αλέξη Τσίπρα στην σκληρή κριτική των πεπραγμένων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με ενδεικτική την αναφορά του στη συνέντευξη στην Le Monde όπου επισημαίνει ότι «η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο [σε δημόσιους φορείς και τράπεζες]».

Επίσης ο πρώην πρωθυπουργός (που στην τελευταία εκδήλωση του ινστιτούτου του μίλησε για «κλεπτοκρατία ) εστιάζει ιδιαίτερα στα φαινόμενα διαφθοράς. Τονίζοντας πως έχουμε «επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για «ένα σύστημα οργανωμένης απάτης» σε σχέση με τα κονδύλια της κοινής γεωργικής πολιτικής που είχε «συστηματικό» χαρακτήρα μεταξύ 2019 και 2024, υπό την κυβέρνηση των συντηρητικών».