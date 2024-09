Το “unfair” του ΠΑΣΟΚ στη Σύλβα Ακρίτα – Καταγγέλλει ότι δεν την κάλεσαν στο Ζάππειο

Η Σύλβα Ακρίτα καταγγέλλει ότι δεν προσκλήθηκε στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τι αναφέρει η Έλενα Ακρίτα και τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη.

Την ενόχλησή της για μη πρόσκλησή της στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο, εξέφρασε η σπουδαία Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό μέλος και πρώην βουλεύτρια του κόμματος.

Την ίδια στιγμή, η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, κατήγγειλε μέσω ανάρτησής της στα social media, πως η μητέρα της “αν και υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και πρώτη γυναίκα βουλευτή στην ιστορία του κινήματος δεν έλαβε πρόσκληση από την Χαριλάου Τρικούπη”, ενώ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή “απρέπεια” που “χρεώνεται προσωπικά ο Πρόεδρος του κόμματος”.

Ωστόσο, πηγές του ΠΑΣΟΚ απαντούν στις καταγγελίες αυτές, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν προσπάθειες επικοινωνίας με την Σύλβα Ακρίτα, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα και φωτογραφία με την σχετική πρόσκληση.

Η καταγγελία της Σύλβας Ακρίτα

“Απλά για την ιστορία!

Θα μπορούσα να αισθανθώ πικρία. Μία και στη φιέστα των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, προφανώς η παρουσία μου κρίθηκε περιττή! Να υπενθυμίσω στους παλαιότερους συντρόφους και να γνωρίσω στους νεότερους ότι δεν υπήρξα απλά μόνον ιδρυτικό μέλος του κινήματος αλλά και η μόνη γυναίκα βουλευτής στην πρώτη 12μελη (αρχικά) κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ως το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, οπότε και έπαψα να πολιτεύομαι, στη β/ αθηνάς προηγούμαν πάντα των γυναικών συνυποψηφίων μου! Έτσι απλά!

Θα μπορούσα να αισθανθώ πικρία! Καθ’ ό και τας φρένας μου διατηρώ και, τέλος πάντων, ζω ακόμα…

Αλλά όχι, αντίθετα! Αισθάνθηκα ότι έπραξα άριστα όταν την κατάλληλη ώρα αποφάσισα να παραμείνω αδέσμευτη, μέχρι σήμερα και, πάντα ωστόσο στο χώρο της κεντροαριστεράς!

Και MAY THE BEST WIN!

ΥΓ. Για την ιστορία: το 1974, στην 1η κ.ο. του ΠΑΣΟΚ, η β/ αθηνών είχε εκλέξει μόνον τρεις βουλευτές! 1) Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, 2) Απόστολο Κακλαμάνη, 3) Σύλβα ακρίτα!”.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

“Στη γιορτή για τα 50 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάλεσε τη Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος και πρώτη γυναίκα βουλευτή στην ιστορία του κινήματος.

Την απρέπεια χρεώνεται προσωπικά ο Πρόεδρος του κόμματος. Η μητέρα μου έδωσε αγώνες, από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και για πολλά χρόνια μετά. Το μπόι της Σύλβας Ακρίτα δεν κονταίνει, όσο κι αν προσπαθούν μερικοί ακόμα και σήμερα.

Τον κ.Ανδρουλάκη που απαξιώνει και περιφρονεί την ιστορία του κόμματος του, να τον χαίρεστε ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

(Τζάμπα οι ανθοδέσμες που τής έστελνες Νίκο).

Στη φωτογραφία τρεις εμβληματικές γυναίκες του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σε επίσκεψη τους στην Κύπρο. Μπροστά η Σύλβα Ακρίτα και στη δεύτερη σειρά η Αμαλία Φλέμινγκ και η Μελίνα Μερκούρη”.

Η απάντηση από πηγές του ΠΑΣΟΚ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τις καταγγελίες Σύλβας και Έλενας Ακρίτα, δηλώνοντας: “Επί δεκαήμερο τόσο το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος Κακλαμάνης, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το ιδρυτικό στέλεχος του Κινήματος, την κυρία Σύλβα Ακρίτα. Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις, ο κ. Κακλαμάνης την ενημέρωσε για την επετειακή εκδήλωση στο Ζάππειο. Έκτοτε, όμως, δεν υπήρξε απάντηση στα επανειλημμένα τηλεφωνήματα προκειμένου να παρασχεθούν οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης“.

“Ο Νίκος Ανδρουλάκης τιμά βαθιά όλα τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Λυπούμαστε που με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Έλενα Ακρίτα επιχειρεί να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις“, κατέληξαν συνεργάτες του προέδρου του κόμματος, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα την πρόσκληση προς την κ. Ακρίτα για την εκδήλωση των 50 χρόνων.