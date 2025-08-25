Τσίπρας: “Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι ανισότητες αυξάνονται”

Στοιχεία με τα εισοδήματα των φτωχότερων και των πλουσιότερων, τόσο κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως η κυβέρνησή του “επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους”.

Ανάρτηση στην οποία εστιάζει στην κριτική της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε την Δευτέρα (25/08) ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εκεί, περιλαμβάνει αρκετά από τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε στην πρόσφατη συνέντευξή του στη γαλλική Le Monde.

Επίσης, πιθανότατα αποτελούν μια πρόγευση της παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού που θα γίνει στις 4/9 στη Θεσσαλονίκη και στο συνέδριο του Economist. Μια ημέρα μάλιστα, πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Παρατηρεί κανείς πως η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα έγινε λίγο μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Θυμίζουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εγκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι αποφυλακίστηκαν ποινικοί.

Στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνει:

“– Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

– Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

– Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

– Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.

Συνέντευξη “Le Monde”, 21/08/2025″