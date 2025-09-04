Τσίπρας: Στην πατρίδα δοκιμάζονται η δικαιοσύνη και η δημοκρατία

Τσίπρας: Στην πατρίδα δοκιμάζονται η δικαιοσύνη και η δημοκρατίαΔιαβάζεται σε 1'
Η νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης.
- 04 Σεπτεμβρίου 2025 17:08
Με μία ακόμη ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη στο δημόσιο διάλογο μία ημέρα πριν μιλήσει σε εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρώην Πρωθυπουργός θύμισε -και πάλι- απόσπασμα από την ομιλία του στις 10 Ιουνίου.
Αναλυτικά υπογράμμισε: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.
Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων».