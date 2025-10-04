Τσίπρας: Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω

Ο διάλογος του Αλέξη Τσίπρα με φοιτητή της Σορβόννης.

Με μια ατάκα που θα συζητηθεί σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να ηγείται νέου κόμματος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμη του Πανεπιστημίου τη Σορβόννης, όπου μίλησε την Παρασκευή (3/10), ο πρώην πρωθυπουργός ρωτήθηκε γι’ αυτά τα δημοσιεύματα.

Απαντώντας, τόνισε ότι αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα γίνεται ερήμην του, ενώ επεσήμανε πως τα κόμματα προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας. Πρόσθεσε, όμως, με νόημα ότι αυτή την περίοδο προσπαθεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ακολουθεί ο διάλογος του Αλέξη Τσίπρα με φοιτητή:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε πιθανό κόμμα στο οποίο θα ηγηθείτε έως 25%. Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εσείς, ποιος;

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται. Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Και πώς θα επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.