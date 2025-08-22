Τζόρτζια Μελόνι: Στη Ρόδο για τις καλοκαιρινές της διακοπές

Η Τζόρτζια Μελόνι πέρασε τις διακοπές στη Ρόδο, φιλοξενούμενη σε βίλα στη Λίνδο, όμως αναχώρησε εκτάκτως για Ουάσινγκτον, για να συμμετάσχει σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και υπό αυστηρά μέτρα ιδιωτικότητας, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέλεξε τη Ρόδο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα dimokratiki.gr, η παρουσία της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο ελληνικό νησί έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, κ. Μάνος Νικολιδάκης, αποκάλυψε δημόσια πως η Τζόρτζια Μελόνι υπήρξε φιλοξενούμενή του σε ιδιωτική βίλα στη Λίνδο.

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία», είπε.

Η παρουσία της Μελόνι στη Ρόδο δεν είχε γίνει αντιληπτή από το κοινό, καθώς η ίδια φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα κατάλυμα που εξασφάλιζε διακριτικότητα και αναχώρησε από το νησί πριν από 10 μέρες.

Ωστόσο, οι διακοπές της διεκόπησαν εκτάκτως, καθώς αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα την Ουάσινγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για το Ουκρανικό.