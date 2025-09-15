Βενιζέλος για Novartis: “Οι ενορχηστρωτές παραμένουν στο απυρόβλητο”

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχολίασε την απόφαση του δικαστηρίου για τη δίκη Novartis, τονίζοντας ότι η καταδίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση.

Τη δικαστική απόφαση κατά των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis, για επιμέρους πράξεις των αδικημάτων της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς, σχολίασε με δήλωσή του ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στη δήλωσή του, ο κ. Βενιζέλος κάνει λόγο για ένα “καθυστερημένο βήμα”, αφήνοντας αιχμές για την υπόθεση ότι “οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου”.

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Novartis είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση. Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος.