Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για τις καταθέσεις τους 

Σε λίγη ώρα αναμένεται η επιβολή της ποινής για τους δύο κατηγορούμενους.

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis για επιμέρους πράξεις των αδικημάτων της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Ύστερα από μια μακρά διαδικασία, η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε την ετυμηγορία της ελληνικής Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι το σκεπτικό θα προκύψει αναλυτικά στην απόφαση και αναφέροντας τα εξής:

Ως προς τον πρώην μάρτυρα με την κωδική ονομασία « Μάξιμο Σαράφη » κρίθηκε ένοχος χωρίς αμφιβολίες για ψευδή καταμήνυση κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μανιαδάκη, ενώ υπήρξαν αμφιβολίες και απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών για το ίδιο αδίκημα αναφορικά με τους Β. Κακαβά, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Ελ. Βενιζέλο και Αντ. Σαμαρά. Παράλληλα κρίθηκε ένοχος για ψευδή κατάθεση κατά συρροή .

» κρίθηκε κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μανιαδάκη, ενώ υπήρξαν αμφιβολίες και απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών για το ίδιο αδίκημα αναφορικά με τους Β. Κακαβά, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Ελ. Βενιζέλο και Αντ. Σαμαρά. Παράλληλα κρίθηκε . Ως προς τη δεύτερη κατηγορούμενη με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», το δικαστήριο διατήρησε αμφιβολίες για τη διάπραξη της ψευδούς καταμήνυσης ως προς τους Λ. Νικολοπούλου, Νικ. Μανιαδάκη, Β. Κακαβά και Δημ. Αβραμόπουλο, ενώ έκρινε ένοχοι για την ίδια πράξη αναφορικά με τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γ. Στουρνάρα, Ανδρ. Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά και Αντ. Σαμαρά. Συγχρόνως κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

Κατά τα αιτήματα για την αναγνώριση ελαφρυντικών, ο Ιππ. Μυλωνάς, συνήγορος υπεράσπισης του «Μάξιμου Σαράφη» αναφέρθηκε στον εντολέα του, εξηγώντας πως «είχε το θάρρος και κατήγγειλε τα όσα γνώριζε από τον Κ. Φρουζή γιατί ο ίδιος δεν ήταν ποτέ παρών. Όλα αυτά αγνοήθηκαν από το δικαστήριό σας…». Οι κατηγορούμενοι αιτήθηκαν την αναγνώριση ελαφρυντικών και πλέον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική λειτουργός κατά την αγόρευσή της είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, θέτοντας νομικά ζητήματα, και να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για την πράξη της ψευδούς κατάθεσης.

Μετά την εκφώνηση της ετυμηγορίας επί της ενοχής, ο Μιχ. Δημητρακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος του Αδ. Γεωργιάδη, δήλωσε: «Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθεντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του. Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν».