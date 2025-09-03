Βγήκαν μαχαίρια στη ΝΔ για το μεταναστευτικό

Κεραυνοί Καιρίδη κατά Πλεύρη στη Βουλή, ενώ το Μαξίμου προσπαθεί να πείσει το δεξιό κοινό της ΝΔ ότι πλέον η πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό αποδίδει

Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, να δείξει στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας ότι σκληραίνει την πολιτική της στο μεταναστευτικό, έχει δημιουργήσει και εσωκομματικές δυσαρέσκειες.

Διότι προφανώς όταν ο κ. Πλεύρης, ο οποίος ανέλαβε το υπουργείο Μετανάστευσης στα τέλη Ιουνίου μετά την παραίτηση του Μάκη Βορίδη λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται ως εκείνος που μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ θα εφαρμόσει πραγματικά αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, οι προκάτοχοι του δεν μπορεί παρά να ενοχλούνται.

Μεταξύ αυτών, ο Δημήτρης Καιρίδης, που έχει διατελέσει υπουργός Μετανάστευσης από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024 και ο οποίος σήμερα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Αυτό πάντως δεν τον εμπόδισε χθες να κατακεραυνώσει στη Βουλή τον κ.Πλεύρη κατά τη συζήτηση επί του νέου μεταναστευτικού νομοσχεδίου.

Ο βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών της ΝΔ διαφώνησε με την κατάργηση της δυνατότητας νομιμοποίησης μεταναστών μετά από επτά χρόνια παραμονής στην Ελλάδα. Δυνατότητα άλλωστε που είχε θεσμοθετηθεί το 2014 επί πρωθυπουργίας Σαμαρά.

Είπε λοιπόν στον κ.Πλεύρη: “Η νομιμοποίηση μετά από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω οτι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία…”.

Μάλιστα εξήγησε ότι: “Δεν μπορούμε εκείνου που βρίσκεται εδώ 12 χρόνια να του πούμε “φύγε”. Αποφασίσαμε να στείλουμε μήνυμα για το από εδώ και πέρα. Όμως για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Να εξασφαλίσουμε πως δεν θα βρεθούν αύριο το πρωί σε κενό ασφάλειας και δικαίου”.

Ο κ.Καιρίδης τάχθηκε άλλωστε υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, καλώντας τον κ. Πλεύρη να φέρει το σχετικό νομοσχέδιο, που εκείνος είχε ετοιμάσει και το οποίο έχει περάσει από το υπουργικό συμβούλιο το Μάρτιο του 2024, αλλά πάγωσε από τη στιγμή που ανέλαβε ο κ. Βορίδης.

Ο κ.Πλεύρης δέχθηκε πάντως τροποποιήσεις που πρότεινε ο κ. Καιρίδης ώστε να μην “πάρει η μπάλα” του νέου νομοσχεδίου και τους μετανάστες που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα και πρέπει να ανανεώνουν την άδεια παραμονής κάθε τρία χρόνια. Ενώ δεσμεύθηκε και να προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Ως εκ τούτου ο κ. Καιρίδης έθαψε το τσεκούρι του πολέμου.

Όλοι θέλουν τα “ψηφουλάκια”

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ πάντως δεν έκανε μόνο… αντιπολίτευση στην κυβέρνηση εκ κεντροδεξιών, αλλά συγκρούστηκε και στα δεξιά με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο κατήγγειλε για ξενοφοβικό παραλήρημα και υποκρισία με στόχο τα “ψηφουλάκια” όπως είπε.

Τα “ψηφουλάκια” βέβαια θέλουν και τα στελέχη της ΝΔ που υιοθετούν ακροδεξιό λόγο, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση, παρότι μετά από έξι χρόνια στην εξουσία (θα έπρεπε να) γνωρίζει ότι οι κραυγές δεν προσφέρουν λύση στο σύνθετο ζήτημα του μεταναστευτικού.

Εκτός από τον κ.Καιρίδη όμως, υπάρχουν πολλοί ακόμη βουλευτές της ΝΔ που διαφωνούν με την επιλογή της κυβέρνησης να “σύρεται” σε ακροδεξιά ατζέντα στο μεταναστευτικό. Αν και δεν τολμούν να εκφράσουν δημόσια τις διαφωνίες τους από φόβο μήπως κατηγορηθούν ως… δικαιωματιστές, δηλαδή ότι ακολουθούν την αριστερά στο μεταναστευτικό.

Ο κ. Καιρίδης πάντως εξέφρασε και την ιδεολογική διαφωνία της κεντροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ με τις ακρότητες Πλεύρη. “Δεν θέλουμε τη χώρα ούτε ‘μπάτε σκύλοι, αλέστε’, ούτε ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό. Αλλά δεν τη θέλουμε ούτε μικρή πλην καθαρή, αλλά μεγάλη και ισχυρή”, είπε. Δήλωσε μάλιστα ότι το κυριότερο πρόβλημα της χώρας μας “δεν είναι το υπερπλεόνασμα μεταναστών, αλλά η έλλειψη μεταναστών”. Άλλωστε οι διαφωνίες Καιρίδη και άλλων βουλευτών της ΝΔ με την ακροδεξιά γραμμή στο μεταναστευτικό έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών ιδίως στον αγροτικό τομέα και οι δυσκίνητες διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης δεν καλύπτουν τα κενά αυτά.

Η κυβέρνηση διαφημίζει τις μειώσεις μεταναστευτικών ροών

Εν τω μεταξύ χθες το απόγευμα, ο πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλούσε στην τελετή παραλαβής και ένταξης πέντε ταχύπλοων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό Σώμα, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό.

Τα νέα σκάφη διαθέτουν άλλωστε αμυντικές δυνατότητες, όπως η αντιβαλλιστική προστασία, τηλεχειριζόμενος οπλισμός, αλλά είναι επίσης σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, με χώρους φιλοξενίας ναυαγών, με δυνατότητες έρευνας και διάσωσης, με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό.

Κυβερνητικά στελέχη υποστήριζαν παράλληλα ότι η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει άμεσα, με αποτέλεσμα τη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Ανέφεραν ειδικότερα ότι τον Αύγουστο στην Κρήτη καταγράφηκαν 689 αφίξεις έναντι 3.624 τον Ιούλιο, εκ των οποίων οι 2.642 σημειώθηκαν μόλις την πρώτη εβδομάδα, πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική τροπολογία για την αναστολή ασύλου.

Το πρόβλημα βέβαια όταν η κυβέρνηση συνδέει μία μείωση ροών (χωρίς να συνυπολογίζει παράγοντες όπως ο καιρός και η κατάσταση στο σημείο αναχώρησης των μεταναστών) με μία πολιτική της, είναι ανοιχτή στην κριτική εκ (άκρο)δεξιών ότι το προηγούμενο διάστημα ακολουθούσε λάθος πολιτική, αλλά και έκθετη στον κίνδυνο να κατηγορηθεί ως υπεύθυνη εάν σημειωθεί νέα αύξηση ροών.

Αυτό όμως που απασχολεί κυρίως τη δεδομένη στιγμή την κυβέρνηση είναι να πείσει το δεξιό ακροατήριο ότι εκείνη τα καταφέρνει στο μεταναστευτικό καλύτερα από την αριστερά και την κεντροαριστερά.

Για αυτό και οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι “με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και την πολιτική των «ανοιχτών συνόρων» οι αφίξεις μεταναστών εκτοξεύθηκαν στις 874.735”, ενώ το 2014 ήταν 45.040.

Τόνιζαν τέλος ότι ενώ το 2019 η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε περίπου 250.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου που δεν είχαν εξεταστεί, σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει περιοριστεί στις 26.000, με την Ελλάδα να εξετάζει πλέον 70.000 με 72.000 αιτήσεις κατ’ έτος και να κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παραγωγικότητας στην Ευρώπη βάσει του όγκου αιτήσεων.