Ψηφίζουν το 13ωρο “για το καλό των εργαζομένων”

Νέα πρόκληση από τη Νίκη Κεραμέως που δήλωσε στην Βουλή πως “οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητούν να δουλεύουν περισσότερο”.

Μία από τις πιο ακραίες μορφές νομοθέτησης εναντίον των εργαζομένων ξεκινά να συζητείται σήμερα στην Βουλή, όπου η Νίκη Κεραμέως εισηγείται το νομοσχέδιο για το 13ωρο. Το ακραίο του πράγματος δεν αφορά μόνον το περιεχόμενο του νομοθετήματος με κορωνίδα την θεσμοθέτηση της συνεχούς 13ωρης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, όπως και πολλά άλλα. Αφορά και την κυβερνητική επιχειρηματολογία: Η υπουργός Εργασίας υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται μετά από… αίτημα των εργαζομένων!

Η απίστευτη Κεραμέως

Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό αυτό που καταγράφθηκε στα πρακτικά της χθεσινής και τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όπου και ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοθετήματος. Η Νίκη Κεραμέως δηλώνει ευθέως για το 13ωρο πως «οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι και οι εκπρόσωποί τους ζητούν να δουλεύουν περισσότερο»!

Αναφέρθηκε μάλιστα χαρακτηριστικά σε επιχειρησιακές συμβάσεις λέγοντας: «Ξέρετε πόσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατατίθενται διαρκώς στο Υπουργείο που προβλέπουν εξαήμερη εργασία, επταήμερη, πολλές από αυτές είναι παράνομα, το λέω ευθέως, αλλά υπογράφονται από εκπροσώπους εργαζομένων οι οποίοι ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας;». Για να προσθέσει στην συνέχεια ότι «δεν μπορώ να πιστέψω ότι τις υπογράφουν με το πιστόλι στον κρόταφο»!

Αυτό που «δεν πιστεύει» η υπουργός Εργασίας αποτελεί φυσικά την ωμή πραγματικότητα στους χώρους εργασίας. Εκεί όπου οι εργοδοτικές πιέσεις σε καθεστώς απουσίας συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων παράγουν αποτελέσματα τα οποία έρχεται να νομοθετήσει στην συνέχεια η κυβέρνηση. Επικαλούμενη τις συνθήκες που ή ίδια έχει δημιουργήσει με το μέχρι σήμερα νομοθετικό της έργο.

Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο Κεραμέως έρχεται ως συνέχεια των νόμων Χατζηδάκη για την κατάργηση του 8ωρου και των νόμων του Άδωνι Γεωργιάδη για τον περιορισμό του δικαιώματος στην εργασίας. Όπως επίσης και των ρυθμίσεων που κατέστησαν την Επιθεώρηση Εργασίας «ανεξάρτητη αρχή» δίχως ουσιώδη προϋπολογισμό. Με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί ΄1 (ένας) επιθεωρητής εργασίας για 11.000 εργαζόμενους και μάλιστα με τοπικούς περιορισμούς.

Με την στήριξη Μητσοτάκη και εργοδοτών

Το νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως έχει τον τίτλο… «Δίκαιη Εργασία για Όλους» καθώς και την προσωπική στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως κατέστησε σαφές κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην ΔΕΘ.

Αποτελεί μάλιστα ερώτημα αν ο πρωθυπουργός θα τηρήσει την παράδοση που το θέλει να μιλά στην Βουλή προκειμένου να στηρίξει τα νομοθετήματα που εισηγείται ης συγκεκριμένη υπουργός. Παράλληλα έχει την στήριξη όλων των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, Ενώσεις Ξενοδόχων κ.λ.π) όπως έγινε σαφές κατά την συζήτηση στην Βουλή στο πλαίσιο της ακρόασης των κοινωνικών φορέων.

Αντίθετοι στο νομοθέτημα οι εργαζόμενοι που «κατεβαίνουν» σήμερα σε απεργιακή κινητοποίηση εναντίον το 13ωρου αλλά και άλλων διατάξεων του νομοθετήματος. Όπως για παράδειγμα την «απάλειψη» του δικαιώματος για συνεχή 15νθήμερη θερινή άδεια.

Τα κόμματα

Την απόσυρση του νομοσχεδίου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αριστεράς από την στιγμή που κατατέθηκε στην Βουλή. Επίσης το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης πρόκειται να το καταψηφίσει. Οι αντιδράσεις άλλωστε καταγράφθηκαν και στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρθηκε στην Νίκη Κεραμέως λέγοντας: «Μετά από τόσες ημέρες συζήτησης, ακούγοντας και τους φορείς, ακούγοντας φυσικά και τους εργαζόμενους στις δημόσιες και όχι μόνο παρεμβάσεις τους, βρήκατε έστω και έναν εργαζόμενο ο οποίος θα έρθει να μας πει ότι είναι υπέρ του 13ωρου. Γιατί ακόμα τον ψάχνουμε από τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Υπουργός και μετά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναλογιζόμαστε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να δουλεύουν περισσότερο, με αυτές τις συνθήκες, και εσείς από όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν οι εργαζόμενοι, αυτό το οποίο επιλέγετε να κάνετε είναι να τους βάλετε να δουλέψουν περισσότερες ώρες».

Αποκάλεσε «εξοργιστικό» το ότι «βρισκόμαστε σήμερα εδώ να συζητάμε γι’ αυτό το νομοσχέδιο το οποίο επί της ουσίας δεν απαντά σε κανένα από τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων. Αντιθέτως, τους φορτώνει με νέα βάρη, νέα αδιέξοδα και ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, ενισχύοντας τους εργοδότες απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων. Και μάλιστα το κάνετε αυτό σε μια συγκυρία όπου οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη και αμείβονται με τους χαμηλότερους μισθούς».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρήλος σημείωσε ότι πρόκειται για «ενα νομοσχέδιο που καταγγέλθηκε απ όλους του εργαζομένους την ίδια στιγμή που η κυρία Υπουργός δύο μήνες τώρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ΜΜΕ, ανέφερε ότι ήταν επιλογή των εργαζομένων, να πάνε σε μεγαλύτερη εντατικοποίηση, σε μεγαλύτερη ευελιξία με 13άωρο, με νέα διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με σπαστές τις άδειες αναψυχής και όλα τα άλλα αντεργατικά που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Και είναι ένα νομοσχέδιο, το τρίτο – τέταρτο σε σειρά, που πραγματικά ακολουθεί μνημονιακές πολιτικές, χωρίς να βρισκόμαστε σε μνημόνια».

Αναλυτική παρουσίαση των αρνητικών διατάξεων έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης. Επισήμανε ότι προβλέπει: «Αύξηση του χρόνου εργασίας στις 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, 78 την εβδομάδα, αφαίρεση του χρόνου διαλείμματος και προετοιμασίες από τον εργάσιμων χρόνο, η ψηφιακή κάρτα εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών για να διαχωρίσουν τον ενεργό από τον άνεργο χρόνο,όπως και αυτόν της μετάβασης προς και από το χώρο εργασίας.

Περισσότερες και πιο φτηνές υπερωρίες και την εργοδοσία, διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε 12μηνη βάση με 10ωρη απασχόληση χωρίς προσαύξηση στο μεροκάματο, συμβάσεις δύο ημερών την εβδομάδα για να σε χρησιμοποιεί ο εργοδότης όποτε τον βολεύει. Επέκταση της κατά παραγγελία απασχόλησης με δουλειά χωρίς κανένα προγραμματισμό, κομμάτιασμα της συνεχόμενης άδειας στα τέσσερα, ανάλογα με το πότε βολεύει το αφεντικό κι όχι τον εργαζόμενο και την οικογένειά του».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ συνέχισε λέγοντας πως «οι υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία, ευέλικτη προσέλευση ως και 2 ώρες από την έναρξη της βάρδιας που αξιοποιείται ως απλήρωτος χρόνος. Νέα απαλλαγή των εργοδοτών από εισφορές στις προσαυξήσεις του μισθού από υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές και όποιες προσαυξήσεις προβλέπει η σύμβαση, με συνέπεια τη μείωση των ασφαλιστικών παροχών και το ύψος των συντάξεων».

Το νομοσχέδιο κατήγγειλε και η Έφη Αχτσιόγλου εκ μέρους της Νέας Αριστεράς. Σημείωσε πως «το Υπουργείο δεν έχει διάθεση, ούτε πρόθεση να ακούσει το 80% στην πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί αυτοί είναι οι εργαζόμενοι. Δεν έχει διάθεση να ακούσει αυτούς που φωνάζουν ότι προσωπική τους ζωή διαλύεται, ότι η οικογενειακή τους ζωή διαλύεται, ότι δεν αντέχουν να δουλεύουν ολοένα και περισσότερο και να μην μπορούν να βιοπορισμού.

Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αίτημα των εργαζομένων στην πραγματικότητα να εντατικοποιήσει περαιτέρω την εργασία, να αφαιρέσει και ψήγματα προστασίας της εργασίας που έχουν απομείνει στο εργατικό δίκαιο και συνεχίζει να δομήσει ένα μοντέλο περιστασιακή χωρίς δικαιώματα και φθηνής εργασίας.

Το χειρότερο όμως είναι ότι όλα αυτά τα κάνει λέγοντας ότι το κάνει για το καλό του εργαζόμενου. Εκεί νομίζω πως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και εκεί είναι αυτό που έχει εξοργίσει πραγματικά και την ελληνική κοινωνία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι γίνεται για το καλό των εργαζομένων».