Χρυσοχοΐδης: Η ΕΛ.ΑΣ. θα προσλάβει 50 ένστολους και άοπλους Ρομά ως διαμεσολαβητές

Όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το μέτρο των ένστολων αστυνομικών ειδικών καθηκόντων που θα βρίσκονται στους οικισμούς των Ρομά.

Το πλαίσιο δράσεων αστυνόμευσης στους καταυλισμούς των Ρομά, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η εγκληματικότητα, περιέγραψε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στο Action24.

Όπως τόνισε, «ένα 75-80% της εγκληματικότητας που αφορά τους πολίτες προέρχεται από αυτές τις ομάδες {των Ρομά}…δυστυχώς και εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες διαχρονικά σχετικά με τα ζητήματα ενσωμάτωσης κλπ., όμως η δική μου δουλειά είναι να καταπολεμήσω την εγκληματικότητα και ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Αναπτύσσοντας το πλέγμα της αστυνόμευσης, που έχει σχεδιαστεί, σημείωσε πως, ως πρώτο βήμα «πρέπει μέσα στους οικισμούς, όπως {γίνεται} μέσα στις συνοικίες, στις πόλεις, παντού σε όλη τη χώρα, να υπάρχουν περιπολούντες αστυνομικοί…. εκεί που εκκολάπτεται η εγκληματικότητα. Σε περίπου ένα μήνα, ένστολοι ένοπλοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς μέρα και νύχτα, θα αναπτύσσουν διάλογο με τους πολίτες, με τους ανθρώπους των συνοικιών, των γειτονιών αυτών και θα επιβληθεί ο νόμος. Δεν νοείται διαφορετική πραγματικότητα».

Σχετικά με την «πρόσληψη Ρομά Αστυνομικών» ο Υπουργός διευκρίνισε πως, «η αστυνομία θα προσλάβει περίπου 50 ένστολους αστυνομικούς, άοπλους, ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα είναι κοντά στα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών που ζουν αυτές οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή. Αυτή θα είναι η απόστολή τους». Πρόσθεσε, επίσης, σχετικά, πως «και σήμερα στην αστυνομία υπάρχουν κάποιοι πολίτες που είναι Ρομά κα ιπέρασαν με τις πανελλαδικές, άρα, λοιπόν, εάν κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα εκπαιδευτούν σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, με τη δημοκρατία και τα δικαιώματα όλα αυτά και θα αποτελούν τον “βοηθό” της αστυνομίας, αλλά και των κατοίκων για τα θέματα που αφορούν στην κοινωνική ειρήνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί οι ένστολοι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων που δεν θα φέρουν οπλισμό, θα ενταχθούν στο Σώμα όπως έχει γίνει με άλλες περιπτώσεις «ειδικών καθηκόντων», όπως π.χ. έχει γίνει με τους ψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. ή το επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων, δεν θα ανήκουν στην ειδική ομάδα που θα έχει το ρόλο των περιπολιών και της καταστολής στους καταυλισμούς, αλλά θα ανήκουν στα Αστυνομικά Τμήμα των περιοχών που έχουν καταυλισμούς και θα αποτελούν τον διαμεσολαβητή μεταξύ των Αρχών και των Ρομά που κατοικούν εκεί.

Ο Υπουργός κατέληξε, λέγοντας πως «υπάρχει το μέρος της καταστολής, το ζήτημα της συμμετοχής μας στην καθημερινή παρουσία μας στους καταυλισμούς και από την άλλη πλευρά το κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο οφείλουμε να συμβάλουμε, όχι μόνο εμείς η αστυνομία, αλλά και άλλες υπηρεσίες».