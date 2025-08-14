Ζαχαριάδης για φωτιές: Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι υπουργοί

«Πυρά» του Κώστα Ζαχαριάδη προς την κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Ζαχαριάδης, παρεμβαίνοντας κατά του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος στράφηκε κατά του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα.

Σε συνέχεια και της χθεσινής κόντρας με τη Σοφία Βούλτεψη, που είπε δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ο Κώστας Ζαχαριάδης ουσιαστικά εγκαλεί τον υπουργό για τον καταλογισμό ευθυνών οπουδήποτε αλλού πλην της κυβέρνησης.

Όπως έγραψε:

«Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ. Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί».