Ζαχαριάδης για φωτιές: Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι υπουργοί

Ζαχαριάδης για φωτιές: Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι υπουργοίΔιαβάζεται σε 1'
«Πυρά» του Κώστα Ζαχαριάδη προς την κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών.
- 14 Αυγούστου 2025 19:46
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Ζαχαριάδης, παρεμβαίνοντας κατά του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος στράφηκε κατά του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα.
Σε συνέχεια και της χθεσινής κόντρας με τη Σοφία Βούλτεψη, που είπε δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ο Κώστας Ζαχαριάδης ουσιαστικά εγκαλεί τον υπουργό για τον καταλογισμό ευθυνών οπουδήποτε αλλού πλην της κυβέρνησης.
Όπως έγραψε:
«Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ. Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί».