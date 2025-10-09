Ζητάει και τα ρέστα ο “άντε κάνε κανένα παιδί” Κυριαζίδης

Αφού η Νέα Δημοκρατία τον “ξανάφερε στην αγκάλη της” ο Δημήτρης Κυζιρίδης, μετά τη χυδαία επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνει αμετανόητος και ζητάει και τα ρέστα!

“Πήγαινε κάνε κανένα παιδί ή υιοθέτησε” είχε πει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας τον περασμένο Μάρτιο. Η χυδαία σεξιστική επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε προκαλέσει σάλο και ο Κυριαζίδης διεγράφη τότε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΚΟ, καθώς αρνείτο μέχρι και να απολογηθεί για τα λεγόμενά του.

Όμως, τίποτα δεν κρατάει για πάντα και κρατάει ακόμα λιγότερο όταν η Νέα Δημοκρατία “μετράει τα κουκιά της” ενόψει φημών για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και εσωκομματικών διαφωνιών -με τελευταία αυτή για την υπόθεση Ρούτσι. Έτσι, χθες ανακοινώθηκε η επανένταξη του Δημήτρη Κυριαζίδη στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Και σήμερα, με τις ευλογίες της ΝΔ, παραμένει αμετανόητος και… ζητάει και τα ρέστα για τη χυδαία επίθεση.

Ειδικότερα, μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες”, ο Δημήτρης Κυριαζίδης, από τις χυδαιότητες πέρασε στις… αστειότητες και είπε ότι η φράση “άντε κάνε κανά παιδί” ήταν ευχή προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, που την παραποίησε.

“Έγινε παραποίηση, είπα 11 λέξεις, αφαιρέθηκαν τρεις και έτσι στήθηκε το σκηνικό. Οι 11 λέξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ευχή αλλά εκλήφθησαν από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως ύβρη” είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε το αν θα ζητήσει συγγνώμη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου την επόμενη φορά που θα συναντηθούν, είπε: “Πιστεύω ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη, θα της πω εντάξει, κατανοητό” (σσ για τους χαρακτηρισμούς όπως παιδόφιλοι, παιδεραστές που κατά καιρούς έχει χρησιμοποιήσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας).

Για να δικαιολογήσει τα αδικαιολογήτα, ο Δημήτρης Κυραζίδης ανέφερε ότι επί δύο χρόνια, μετά τα Τέμπη, άκουγε αυτός και οι συνάδελφοί του στη ΝΔ τους ανωτέρω χαρακτηρισμούς και κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα ανέφερε: “Ο τέταρτός μου γιος ταξίδευε από Θεσσαλονίκη. Μάθαμε για τη σύγκρουση (σ.σ. εννοεί στα Τέμπη), προσπαθούμε με τη γυναίκα μου να επικοινωνήσουμε όλο το βράδυ. Δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Μετά από δύο ώρες απάντησε ο Μάριος γιατί δεν έπιανε το τηλέφωνό τους. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις δεν μπορεί να τις καταλάβει“.

Τέλος, ερωτηθείς αν ήταν έκπληξη για αυτόν η επιστροφή του στην ΚΟ της ΝΔ, ο Δημήτρης Κυριαζίδης απάντησε: “Δεν ήταν έκπληξη το τηλεφώνημα να επιστρέψω, το ανέμενα και νωρίτερα”.