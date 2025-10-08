Ο Δ. Κυριαζίδης επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ επτά μήνες μετά το “κάνε κανένα παιδί”

Με επιστολή Μητσοτάκη ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης, επτά μήνες μετά τη χυδαία επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εντός κοινοβουλίου, επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ.

Την επανένταξη του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (8/10) ο προεδρεύων της συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πλακιωτάκης διάβασε σχετική επιστολή του προέδρου της “γαλάζιας” Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την επιστροφή του, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει εκ νέου 156 βουλευτές στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Δράμας είχε τεθεί εκτός ΚΟ μετά τη χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση πριν από 7 μήνες.

Από το Σεπτέμβριο όμως είχε αρχίσει να ζεσταίνεται το σενάριο της επιστροφής του στην ΚΟ της ΝΔ στο πλαίσιο της αναζήτησης δεξιών εφεδρειών και με φόντο τη συζήτηση για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στον απόηχο δε της τελευταίας επίθεσης του Μεσσήνιου στον πρωθυπουργό, δια άρθρου του στενού συνεργατη του Χρύσανθου Λαζαρίδη για τα ελληνοτουρκικά, η ΝΔ φερόταν να φλερτάρει και με βουλευτές της Νίκης με πρώτο το Νίκο Βρεττό που διεγράφη γιατί υπερψήφισε τη γαλάζια πρόταση για προεδρείο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ.Κυριαζίδης είχε ειδικότερα διαγραφεί διότι όταν η κ.Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή αναφέρθηκε στους μαθητές που ήταν παρόντες στην αίθουσα, ο βουλευτής τής φώναξε “κάνε κανένα παιδί”, και πρόσθεσε: “ή υιοθέτησε”.

Η φράση αυτή -ενώπιον μαθητών που βρίσκονταν στα θεωρεία- προκάλεσε την οργή τόσο της αντιπολίτευσης όσο και των βουλευτριών της κυβέρνησης, με την Σοφία Ζαχαράκη να παρεμβαίνει στην συζήτηση.

Ο βουλευτής Δράμας επί ώρα αρνείτο να ανακαλέσει ή να ζητήσει συγγνώμη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά τις σχετικές προτροπές τόσο από τον προεδρεύοντα της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο όσο και από την υπουργό Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, κάνοντας λόγο για “λάθος” και προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση, ενώ επιχείρησε να επικαλεστεί τα παιδιά του και το ζήτημα των Τεμπών, εξοργίζοντας ακόμη και τον πιο ήρεμο παρατηρητή της διαδικασίας.

Μάλιστα ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σίμος Σιμόπουλος, που καθόταν δίπλα στον κ. Κυριαζίδη, παρενέβη καλώντας τρεις φορές το συνάδελφο του να αναιρέσει. Ο κ. Κυριαζίδης όμως δεν άκουγε τον κ. Σιμόπουλο, που του έλεγε: “Ζήτα συγνώμη και μην προκαλείς άλλο”. Αλλά επέμενε να επικαλείται πως είναι ο ίδιος πατέρας τεσσάρων παιδιών εκ των οποίων ένα εκείνη τη μοιραία νύχτα των Τεμπών ταξίδευε με τρένο.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον κ.Κακλαμάνη και του ζήτησε να αναλάβει να πείσει τον κ.Κυριαζίδη να ζητήσει συγνώμη. Ο κ. Κακλαμάνης πήγε στον βουλευτή και του είπε: “Άντε, ζήτα συγνώμη, να τελειώνουμε”. Παρόλα αυτά ο κ. Κυριαζίδης ουσιαστικά δεν έκανε πίσω.

Τελικά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε τη διαγραφή του από την ΚΟ του κόμματος.

Ο κ. Κυριαζίδης είχε παραπεμφθεί στην Επιτροπή με το ερώτημα της διαγραφής, με τα μέλη να αποφασίζουν ομόφωνα ότι ο βουλευτής επέδειξε αντικοινοβουλευτική και αντισυναδελφική συμπεριφορά.