3 Rooms: Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ανοίγει δημιουργικό διάλογο με δύο εμβληματικές μορφές του χορού

Έναν δημιουργικό διάλογο πάνω στη σύγχρονη γλώσσα του χορού με δύο από τις σημαντικότερες μορφές του χορού παγκοσμίως, τον κορυφαίο Τσέχο χορογράφο Γίρζι Κύλιαν και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Ισραηλινό χορογράφο Οχάντ Ναχαρίν επιχειρεί να ανοίξει ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος.

Για τέσσερις παραστάσεις στις 18, 20, 21 και 22 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο τρίπτυχο χορού 3 Rooms, το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάσει τη νέα χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου Το ισοκράτημα ενός παιδιού, σε μουσική του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη, την εμβληματική χορογραφία του Γίρζι Κύλιαν Petite mort και τη διάσημη χορογραφία Minus 16 του Οχάντ Ναχαρίν.

To ισοκράτημα ενός παιδιού / The Pedal Tone for a Child