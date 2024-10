8 λόγοι για να πας στο φετινό Mammothfest στη Θεσσαλονίκη

Mammothfest στη Θεσσαλονίκη και εμείς συγκεντρώσαμε τους 8 βασικούς λόγους για να πείσουμε κι εσένα που ακόμη το σκέφτεσαι.

Σε λιγότερο από 10 μέρες, στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει το τρίτο συνολικά και πρώτο επαναπατρισμένο (διεξήχθη δύο χρονιές στην Καβάλα) Mammothfest. Στο τριήμερο 11-13 Οκτωβρίου, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 23 συνολικά σχήματα του σκληρού και ακραίου ήχου, σε δύο stages, συνοδεία και άλλων δράσεων που συνηγορούν υπέρ μιας ολοκληρωμένης φεστιβαλικής εμπειρίας!

Εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τους 10 βασικούς λόγους για αυτό και να πείσουμε κι εσένα που ακόμη το σκέφτεσαι.

Οι επανενωμένοι Burst

Δεν υπήρξε άνθρωπος που παρακολούθησε την άνθιση του prog-driven extreme metal ήχου των 00’s που να μη σχολιάσει πως σε μία περίοδο που ήχοι όπως Breach, The Ocean, Burnt by the Sun έριχναν τα τείχη ανάμεσα σε crust, prog, hardcore και post, οι Σουηδοί Burst είχαν πρωτοστατήσει. Τα “Prey on Life” (2003) και “Origo” (2005), ακόμη ακούγονται φρέσκα λες και κυκλοφόρησαν χτες και η επανένωσή τους μετά το Ηiatus στο οποίο μπήκαν το 2009, ήταν η γη της επαγγελίας για όσους από εμάς νοσταλγούμε αυτή την περίοδο και σκηνή.

Πρώτη φορά Hällas στην Ελλάδα

Το protometal των Σουηδών μάς έχει συναρπάσει εδώ και 7 χρόνια που έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα 3 albums που έχουν κυκλοφορήσει είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την αυξητική δυναμική τους στα chart entries Σουηδίας και Γερμανίας. Άλλοι τους λένε prog, άλλοι βρίσκουν στον ήχο τους μια καλώς εννοούμενη ψυχεδέλεια και άλλοι θεωρούν πως μέσα στα riffs και τα παιξίματά τους κρύβεται το αγνό, αμόλυντο heavy metal. Το γεγονός είναι ένα: Η έλευσή τους στη χώρα μας είναι ένα σπουδαίο underground συναυλιακό γεγονός που χρήζει της προσοχής όποιου οπαδού σέβεται τον εαυτό του. Staaaar Rider!

Saturday Night Satan

Suicidal Angels και Dead Congregation στο ίδιο line-up

Η δεύτερη μέρα του Mammothfest, Σάββατο 12 Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένη στον ακραίο ήχο. Έτσι οι διοργανωτές, εκτός από τις εξαιρετικές εισαγόμενες επιλογές τους, επέλεξαν να την εμπλουτίσουν με τους υπερηχητικούς thrashers Suicidal Angels που τα τελευταία χρόνια διανύουν μία αξιοσημείωτη πορεία, δισκογραφικά και συναυλιακά και τους cult-kings Dead Congregation που φημίζονται για τις σπάνιες και καθηλωτικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Extreme metal fans, είτε είστε παρατηρητές τεχνικών δεξιοτήτων, είτε θαμώνες του moshing pit, το Mammothfest είναι για σένα.

Planet of Zeus

Planet of Zeus με νέο album

Το εμβληματικό Αθηναϊκό heavy rock κουαρτέτο θα έχει πραγματικά μόλις δώσει στη δημοσιότητα το νέο του album “Afterlife”, οπότε πλην του best-of setlist που πάντα περιμένουμε σε τέτοιες εμφανίσεις, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ζωντανά και κάποια τραγούδια από το εξαιρετικό νέο υλικό τους. Συγκυρίες σαν αυτές είναι ό,τι πρέπει για να απολαύσεις ζωντανά το αγαπημένο σου συγκρότημα!

Ulcerate, Thy Catafalque, Non Est Deus – Eclectic, eclectic, eclectic

Ένας από τους λόγους που το φετινό Mammothfest καταγράφεται ως μία ξεχωριστή φεστιβαλική προσπάθεια είναι και οι πολύ ιδιαίτερες και eclectic επιλογές του. Το line-up περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τους απόκοσμους, μασκοφορεμένους Γερμανούς black metallers Non Est Deus, τους σκοτεινά καλλιτεχνικούς avantgarde metallers Thy Catafalque από την Ουγγαρία και τους Νεοζηλανδούς technical extreme metallers Ulcerate. Μπορεί τα είδη που οι εν λόγω κύριοι εκπροσωπούν να μην είναι “η χαρά της ζωής”, αλλά ας μην γελιόμαστε. Οκτώβριος μπήκε, τα κρύα έρχονται, για indoor festival πρόκειται και λίγη ηχητική κατήφεια δεν βλάπτει. 3 top moments σε ένα φεστιβάλ, 3 συναυλιακά απωθημένα μέσα σε ένα Σ/Κ. Count me in!

Το stoner rock είναι ακόμη ζωντανό και δηλώνει παρόν με Truckfighters και Dopelord

Η αλήθεια είναι πως πέρασαν κάποια χρόνια από τότε που ζήσαμε τον stoner rock παροξυσμό εν Ελλάδι. Ήταν οι δικοί μας Planet of Zeus (επίσης συμμετέχοντες στο φεστιβάλ), 1000mods (έπαιξαν στο Mammothfest του 2022) και Nightstalker (έπαιξαν και στα δύο προηγούμενα Mammothfests) που έσυραν τον χορό και για κάποια χρόνια πραγματικά ζούσαμε σε μία stoner rock φούσκα.

Μπορεί η εν λόγω μουσική θύελλα να πέρασε πλέον και ενδεχομένως να κούρασε και κάποιους, όμως κατάφερε κι άφησε πίσω της όμορφες κυκλοφορίες και ακόμη πιο απολαυστικές συναυλίες. Αμφότεροι οι Truckfighters και Dopelord ήταν από τα σχήματα που τίμησαν πολλάκις τη χώρα μας και αγαπήθηκαν σε αυτήν – όχι αδίκως καθώς και οι δύο αποτελούν ποιοτικότατες μπάντες.

Ανάμεσα σε ένα δίπολο του ίδιου ηχητικού φάσματος, με τους μεν Σουηδούς να είναι ένα high energy live act και τους δε Πολωνούς να ρέπουν προς μια sludge / doom κατάνυξη, συναντιούνται την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, τρίτη μέρα του Mammothfest.

Η χαρά της ανακάλυψης νέων σχημάτων

Το φεστιβάλ αυτό θα μας συστήσει σε ονόματα που βρίσκονται στην άνθιση ή λίγο πριν την άνθισή τους, φέρνοντάς τα πρώτη στην Ελλάδα. Πλην των πιο γνωστών ονομάτων, αλλά κι εκείνων της ημεδαπής που προφανώς γνωρίζεις, θα παραστούν ως συμμετοχές οι Ούγγροι Lazarvs, ένα εκπληκτικό power trio που κάνει crash test στα moshpits από το 2008 και επιδίδεται σε ένα sludge / hardcore / metal πράγμα που δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο, αλλά και οι modern psychedelic rockers Dirty Sound Magnet από την Ελβετία, τους οποίους πολλοί αποκαλούν νέους King Gizzard And The Lizard Wizard. Αν λοιπόν είσαι εξερευνητής του αγνώστου, ετοιμάσου να γνωρίσεις δύο μπάντες που σίγουρα θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.

Thy Catafalque

Τα local supports έχουν επιλεγεί με μεράκι

Πλην των headline acts, και των λοιπόν highlighted – εισαγόμενων ονομάτων του line-up, το Mammothfest περιλαμβάνει στο line-up του και κάποιες πολύ μερακλίδικες επιλογές από τα έγκατα της εγχώριας underground. Οι doom metallers The Temple γνωστοί για τη μυσταγωγία τους, οι female-fronted occult metallers Saturday Night Satan που φέτος έχουν μπει με ιδιαίτερη φόρα στα συναυλιακά δρώμενα, οι άκρως καλλιτεχνικοί Universe217, οι πολλά υποσχόμενοι black metallers Decipher, οι groovy Psyanide, η σιωπηλή δύναμη της Θεσσαλονίκης που ακούει στο όνομα Free Fall, οι highly energetic καταστροφείς stage και σπουδαίοι στο melodic death / hardcore ιδίωμα Above us the Waves και οι newcomers Oria τους οποίους παρακολουθήσαμε και σε παλαιότερο Mammothfest.