Άλεν Ντέιβιο: Απεβίωσε από κορονοϊό ο περίφημος κινηματογραφιστής του "Ε.Τ"

Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών ο Άλεν Ντέιβιο, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του διάσημου σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη νόσο covid-19 που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Ο Αμερικάνος κινηματογραφιστής γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα στις 14 Ιουνίου του 1942, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, όπου στα τέλη των 60s γνωρίστηκε με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Για τη δουλειά του ως διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες "Το Πορφυρό Χρώμα" (The Color Purple), "Η Αυτοκρατορία του Ήλιου" (Empire of the Sun), "E.T. ο Εξωγήινος", (E.T. The Extraterrestrial), "Avalon" και "Bugsy" ήταν πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας.

Επίσης, κινηματογράφησε τη σεκάνς στην έρημο Γκόμπι για την ταινία "Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου" (Close Encounters of the Third Kind) και δούλεψε για το " Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού" (Indiana Jones and the Temple of Doom). Θεωρείτο ως μετρ των φώτων, καταφέρνοντας με την οπτική του να "γεννά" μοναδικές εικόνες στο φακό, υπογράφοντας iconic στιγμές που έμειναν στην ιστορία του χολιγουντιανού κινηματογράφου ως δικά του δημιουργήματα.

Ούτως ή άλλως ο κινηματογραφιστής είναι το δεξί χέρι του σκηνοθέτη: διαλέγει την κάμερα, το φιλμ, τους φακούς, τα φίλτρα και αποτυπώνει μία σκηνή με βάση τις οδηγίες που λαμβάνει.

Πριν από την εποχή του MTV, ο Ντέιβιο είχε αρχίσει την καριέρα του γυρίζοντας πρωτοποριακά βίντεο κλιπ συγκροτημάτων όπως οι Animals και Jimi Hendrix Experience.

Το 2012 ο Ντέιβιο είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και έκτοτε χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις του. Ζούσε στον Οίκο του Ταμείου Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, όπου πέθανε. Είναι ο τέταρτος τρόφιμος των εγκαταστάσεων που αποβιώνει έχοντας προηγουμένως νοσήσει από κορονοϊό.