Άννα Κυριακού: “Ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα – μια αξιοπρεπής παρουσία”

Όπως πάντα τα social media της Φίνος Φιλμ δημοσιεύουν τα πιο τρυφερά και γεμάτα αναμνήσεις βίντεο για την πορεία των ηθοποιών που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Σήμερα έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Άννα Κυριακού, την οποία γνωρίσαμε όλοι τηλεοπτικά μέσα από τον ρόλο της “Μπεμπέκας” στις “Τρεις Χάριτες“, ήταν όμως και μια ηθοποιός που διακρίθηκε στο θέατρο και στον κινηματογράφο.

Στην ανάρτηση με ένα αφιερωματικό βίντεο η Φινος Φιλμ αναφέρει:

“Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, την γλυκύτητα και την σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά «σπίτια» αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή.

Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία «Ζητείται Ψεύτης» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όλοι μας, όμως, θα την θυμόμαστε ως την δραστήρια θεία «Μπεμπέκα» από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Τρεις Χάριτες».

Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της.

Αντίο Άννα”

Άννα Κυριακού – Από το Παρίσι στο Εθνικό και στη “θεία Μπεμπέκα”

Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Δραματική σχολή του Εθνικού θεάτρου, όμως το 1954 και έχοντας ήδη ξεκινήσει την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου για δύο χρόνια θα παρακολουθήσει μαθήματα στην διάσημη σχολή Σαρλ Ντιλέν με καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ.

Το 1945 ως πρωτοετής της σχολής του Εθνικού, συμμετείχε στην παράσταση του Πέλου Κατσέλη «Ο έμπορος της Βενετίας» που ανέβηκε στο θερινό θέατρο του Εθνικού Θεάτρου στην πλατεία Κλαυθμώνος. Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε επιλέξει την Κυριάκου μαζί με άλλους νεαρούς ηθοποιούς από τη σχολή, προκειμένου να συμπληρώσουν τους ρόλους. Τα επόμενα χρόνια και ενώ είχε αποφοιτήσει από την σχολή, γνώρισε τον Βασίλη Λογοθετίδη με τον οποίο συνεργάστηκε στα έργα “Δεσποινίς ετών 39”, “Δελησταυρου και υιος” , «Επάτησε την πεπονόφλουδα», “Η κυρία του Μαξίμ” και “ Ούτε γάτα ούτε ζημιά” στον ρόλο της Λολότας.

Με την επιστροφή της από το Παρίσι πρωταγωνίστησε πλάι στους Δημήτρη Μυράτ, Αλέκο Αλεξανδράκη, Ντίνο Ηλιόπουλο και Μίμη Φωτόπουλο σε σπουδαία έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ενώ από το 1960 εως το 1981 έλαβε μέρος με μεγάλη επιτυχία σε 34 έργα του Εθνικού Θεάτρου. Το 1982 αποδέχτηκε την πρόταση των Χρήστου Πολίτη και Αντώνη Αντύπα για να συνεργαστεί μαζί τους στο έργο “ Τα γούστα του κυρίου Σλόαν” στο Απλό Θέατρο της Καλλιθέας. Το 1998 θα εμφανιστεί για τελευταία φορά στο θέατρο με το έργο «Βγ’άλ ‘τον υπουργό απ’την πρίζα» σε σκηνοθεσία Ρέππα – Παπαθανασίου.

Η Άννα Κυριακού Αρχείο Finos Film

Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε το 1949 με την ταινία « Ερωτικό ταξίδι» που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Γιάννης Καρύδης και που δυστυχώς σήμερα θεωρείται χαμένη. Έναν χρόνο μετά, το 1950, πέρασε το κατώφλι της Φίνος Φιλμ συμμετέχοντας στον θρυλικό «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα με τον Ορέστη Μακρή στον ομώνυμο ρόλο. Συνολικά γύρισε τέσσερις ταινίες με την σφραγίδα της Φίνος Φιλμ, με πιο πετυχημένη από πλευρά ερμηνείας να είναι η κωμωδία του 1961 «Ζητείται Ψεύτης» που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Δαλιανίδης και ήταν βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά.

"Ζητείται ψεύτης" ΑΡΧΕΙΟ Finos Film

Το 1972 πραγματοποίησε και την πρώτη της εμφάνιση στην μικρή οθόνη, συμμετέχοντας σε ένα επεισόδιο της σατιρικής σειράς του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος κι εκείνος». Ακολούθησαν πολλοί ακόμη ρόλοι σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, όμως αυτός που την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό ήταν της μπριόζας θείας Μπεμπέκας το 1990 στις αξέχαστες «Τρείς Χάριτες» του συγγραφικού διδύμου Ρέππα – Παπαθανασίου.

Σημαντική όμως ήταν και η παρουσία της από το 1972 ως το 1983 σε σπουδαία θεατρικά έργα στο πλαίσιο των εκπομπών «Το μικρό θέατρο», «Το θέατρο της Δευτέρας» και «Το μεγάλο θέατρο», αλλά και η ηχογράφηση έργων ξεχωριστών δημιουργών για το ραδιόφωνο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε βιβλίο με την βιογραφία της, με τίτλο “Μια ηθοποιός, μια εποχή”.

Βιογραφικό Finos Film