Balamani Amma: Το doodle της Google τιμά την Ινδή ποιήτρια

Τα 113α γενέθλια της Balamani Amma, μιας διάσημης Ινδής ποιήτριας που ήταν γνωστή ως η γιαγιά της λογοτεχνίας των Μαλαγιαλάμ, γλώσσας που ομιλείται στην Κεράλα της Ινδίας τιμά με το σημερινό της Doodle η Google.

Το σημερινό Doodle είναι εικονογραφημένο από την καλλιτέχνιδα Devika Ramachandran με έδρα την Κεράλα.

ADVERTISING

Η Balamani Amma γεννήθηκε σαν σήμερα το 1909 στο Nalapat, το πατρογονικό της σπίτι στο Punnayurkulam που βρίσκεται στην περιοχή Thrissur. Ήταν αποδέκτης αμέτρητων βραβείων για την ποίησή της, συμπεριλαμβανομένου του Saraswati Samman, το πιο αξιόλογο λογοτεχνικό βραβείο του έθνους και της Padma Vibhushanthe, το δεύτερο υψηλότερο πολιτικό βραβείο της Δημοκρατίας της Ινδίας.

Η Amma δεν έλαβε ποτέ επίσημη εκπαίδευση, αλλά εκπαιδεύτηκε στο σπίτι από τον θείο της Nalapat Narayana Menon, ο οποίος ήταν επίσης δημοφιλής ποιητής της Μαλαισίας. Είχε μια εντυπωσιακή συλλογή βιβλίων και έργων, τα οποία η Amma μελέτησε σε νεαρή ηλικία. Στα 19 της παντρεύτηκε τον V.M. Nair, διευθύνοντα σύμβουλο και συντάκτη της Mathrubhumi, μιας εφημερίδας των Μαλαγιαλάμ.

Το 1930, σε ηλικία 21 ετών, η Amma δημοσίευσε το πρώτο της ποίημα με τίτλο Kooppukai. Η πρώτη της αναγνώριση ως προικισμένης ποιήτριας ήρθε από τον πρώην ηγεμόνα του Βασιλείου του Κοτσίν, Παρικσίθ Ταμπουράν, ο οποίος της απένειμε το Sahithya Nipuna Puraskaram.

Ως άπληστη αναγνώστρια της ινδικής μυθολογίας, η ποίηση της Balamani Amma έτεινε να κάνει μια περιστροφή στην παραδοσιακή κατανόηση των γυναικείων χαρακτήρων. Τα πρώιμα ποιήματά της δόξασαν τη μητρότητα με ένα νέο φως – έγινε γνωστή ως η «ποιήτρια της μητρότητας». Τα έργα της υιοθέτησαν τις ιδέες και τις ιστορίες μυθολογικών χαρακτήρων, αλλά απεικόνιζαν τις γυναίκες ως ισχυρές φιγούρες που παρέμειναν συνηθισμένα ανθρώπινα όντα.

Τα πιο διάσημα έργα της Balamani Amma περιλαμβάνουν τα Amma (Mother – 1934), Muthassi (Grandmothe – 1962) και Mazhuvinte Katha (The story of the Axe – 1966).

Ο Balamani Amma έλαβε πολλά βραβεία και δημοσίευσε περισσότερες από 20 ανθολογίες ποίησης, πεζογραφίας και μεταφράσεις. Ήταν επίσης η μητέρα της Kamala Das, η οποία ήταν υποψήφια για το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1984. Η Amma πέθανε το 2004 και η καύση της πραγματοποιήθηκε με πλήρεις κρατικές τιμές. Τα ποιήματά της που περιγράφουν την αγάπη της για τα παιδιά και τα εγγόνια της κέρδισαν τους τίτλους Amma (Μητέρα) και Muthassi (Γιαγιά) της ποίησης των Μαλαγιαλάμ.

Το Doodle της Google για την Balamani Amma





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις