6ο Kinofest – φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου: Δόθηκαν τα φετινά βραβεία

Ποια είναι η ταινία που ξεχώρισε από την πετυχημένη φετινή διοργάνωση στον μαγευτικό χώρο του Castro Clauss στην Πάτρα.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στον μαγευτικό χώρο του Castro Clauss στην Πάτρα. Για πέντε ημέρες, ο ιστορικός αυτός χώρος μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο θερινό σινεμά, όπου πάνω από 2000 θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, συνοδευόμενες από εκλεκτό κρασί και φαγητό.

Στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα συμμετείχαν 9 ταινίες, όλες ελληνικές πρεμιέρες, από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο. Την κριτική επιτροπή απάρτισαν οι: Σοφία Σταυριανίδου (διευθύντρια Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου), Χαρά Μάτα Γιαννάτου (ηθοποιός) και Ingo Starz (επιμελητής).

Το βραβείο καλύτερης ταινίας της κριτικής επιτροπής απονεμήθηκε ομόφωνα στην γερμανική ταινία Vena της Chiara Fleischhacker με ηρωίδα μία έγκυο νέα γυναίκα, η οποία, λίγο πριν μπει στη φυλακή, καλείται να παλέψει με τον εθισμό της στην κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και να αντιμετωπίσει κατάματα τις συνέπειες των πράξεων της στο αγέννητο παιδί της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, «το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του 6ου KinoFest απονέμεται σε μια ταινία που αιχμαλωτίζει με τον ωμό και σοκαριστικό ρεαλισμό της, υποστηρίζεται από δυνατές ερμηνείες και δεξιοτεχνική χρήση της αφαιρετικής αφήγησης, μεταμορφώνοντας τελικά μια ιστορία απόγνωσης και εθισμού σε ένα βαθιά συγκινητικό μανιφέστο αντοχής, ανθρώπινης σύνδεσης και ελπίδας».

Το βραβείο κοινού απέσπασε η ελβετική ταινία εποχής Frieda’s case της Maria Brendle που βασίζεται στην αληθινή ιστορία της νεαρής μοδίστρας Φρίντα Κέλερ η οποία το 1904 κατηγορήγηθηκε για το φόνο του νόθου παιδιού της. Η πολύκροτη δίκη που ακολούθησε φωτίζει τις αδικίες μιας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας και την άνιση μεταχείριση των γυναικών στο νομικό σύστημα της εποχής.

Το Φεστιβάλ άνοιξε την περασμένη Τετάρτη, παρουσία του πρέσβη της Γερμανίας κυρίου Kindl, του πρέσβη της Ελβετίας κυρίου Estermann, και της προξένου της Αυστρίας κυρίας Harreither.

Για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε το διήμερο industry event Bridging Cultures: Cinema Across Borders με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών διασυνδέσεων μεταξύ ελλήνων και γερμανόφωνων επαγγελματιών του κινηματογράφου, την ενθάρρυνση συνεργειών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εναλλακτικού προορισμού για γυρίσματα και συμπαραγωγές.

Παράλληλα, δοργανώθηκε η έκθεση πολυμέσων Beyond Destruction – Ρόδος, Θεσσαλία, Έβρος. Το 2023, η Ελλάδα επλήγη από μια σειρά ολέθριων φυσικών καταστροφών. Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στοίχισαν πολλές ζωές και άφησαν πίσω τους κατεστραμμένα σπίτια, ρημαγμένα τοπία και ολόκληρες κοινότητες βυθισμένες στην απώλεια και την αβεβαιότητα.

Αποφασισμένοι να καταλάβουν τι συμβαίνει όταν τα φώτα της δημοσιότητας σβήνουν, ο φωτογράφος Ilir Tsouko και η δημοσιογράφος Anja Troelenberg ταξίδεψαν στις πληγείσες περιοχές λίγους μήνες μετά τις καταστροφές.

Το πλούσιο υλικό του οδοιπορικού τους στη Ρόδο, τη Θεσσαλία και τον Έβρο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Πάτρα, υπό την επιμέλεια της Λιάνας Ζωζά.

Η διοργάνωση της έκθεσης συνέπεσε με τρόπο τραγικό με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην πόλη της Πάτρας, που πυροδότησαν την πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση «Πόλεις και περιαστικά δάση: O ρόλος των κοινοτήτων στην πρόληψη πυρκαγιών». Συμμετείχαν οι Ανδρέας Καζαντζίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννης Παπαδόπουλος, εικαστικός, επιμελητής εκδόσεων Ομπλός, και Έλενα Τζαμουράνου από το Ινστιτούτο Τοπικής και Κοινοτικής Ανάπτυξης – Villages in Action.

H έκθεση και η συζήτηση στην Πάτρα ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης και του Goethe Zentrum Patras.

Το 6ο Kinofest αποτελεί μία διοργάνωση της ABCinema σε συνδιοργάνωση με το Goethe Zentrum Patras και την Kinart. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη των πρεσβειών Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας και Λουξεμβούργου καθώς και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Film Office Δυτικής Ελλάδας και της German Films.

Ο φετινός Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης ήταν η Klett Hellas και Μεγάλος Υποστηρικτής ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).